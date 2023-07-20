Юки Цунода о де Врисе: «Никогда не видел гонщика, который бы так конкретно предоставлял обратную связь, описывая каждую деталь болида»

Пилот « » рассказал о том, чему научился у бывшего напарника по команде Ника де .

Цунода, рассказывая о де Врисе, особенно выделил очень точную и грамотную обратную связь нидерландского гонщика – сравнив его с персонажем Ники Лауды, сыгранным Даниэлем Брюлем в фильме «Гонка».

«Особенно Ника отличала обратная связь после сессии. Например то, как он общался с командой, рассказывая о поведении болида, он всегда предоставлял конкретные данные.

Я никогда не видел гонщика, который бы говорил так конкретно, описывая каждую деталь, и при этом его было очень легко понять. Так что да, я вполне могу понять, почему он был так успешен в прошлом. И это те места, в которых мне в свою очередь нужно прибавлять, поскольку сейчас я в них несколько ограничен.

Так что да, вероятно, Ник действительно был для меня отличным ориентиром и хорошим примером того, как я сам должен действовать и работать.

Рассказывая о поведении машины в повороте он начинает с торможения, позднего входа в повороте, выхода из поворота в средней фазе. Очевидно, что я тоже рассказываю о том, как машина ведет себя в каждой фазе поворота, но Ник в большей степени говорит об ограничениях, а также сразу предлагает возможные варианты решения проблемы. В том числе решения для будущего развития болида.

Больше всего меня впечатлил последний день тестов в Абу-Даби. Он проехался на нашей машине и сразу точно описал то, как в повороте ведет себя переднее антикрыло. И почти все что он сказал оказалось абсолютно точным, вроде того, как сильно крыло прогибается на входе в поворот и как именно это влияет на поведение болида.

Можно сказать, что он будто бы точно угадал, что именно делает наше переднее антикрыло, какими обладает характеристиками, какую конструкцию мы используем.

Я совсем недавно посмотрел фильм «Гонка» (название в российском прокате) – и там Ники Лауда давал очень хорошую обратную связь о работе машины. Ну вот, вероятно, Ник был примерно как Ники Лауда из фильма», – рассказал Цунода.

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