Гельмут Марко: «Надеемся, выступления Риккардо станут приятным сюрпризом»

Советник «Ред Булл» поделился ожиданиями от выступлений .

Австралиец проведет оставшиеся гонки сезона в составе « », заменив Ника де Вриса.

При этом многие в паддоке стали рассуждать о возможном переходе Риккардо в «Ред Булл» в будущем на место :

«У Переса есть контракт еще и на сезон-2024, и он занимает второе место в чемпионате на данный момент.

Даниэль Риккардо останется в «Альфа Таури» до конца этого сезона, а там посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ведь дела у команды идут совсем не так, как мы представляли изначально. Команда находится на последнем месте в Кубке конструкторов. Так что Даниэль тут и правда рискует, но при этом настроен решительно. Так что мы надеемся, что его выступления станут приятным сюрпризом».

Марко также попросили оценить перспективы возвращения Риккардо в 2025 году, когда истечет контракт Переса:

«Мы ему ничего не обещали, но Даниэль знает, что если достигнет впечатляющих результатов, такая возможность будет существовать. Ведь выступать рядом с Максом очень непросто – очень немногие способны сравниться с Максом по скорости и при этом достаточно устойчивы психологически».

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