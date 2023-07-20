Льюис Хэмилтон: «Я бы выступил в команде с Алонсо, но не думаю, что это случится»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон готов снова стать напарником Фернандо Алонсо.
Хэмилтон был партнером Алонсо по «Макларену» в 2007 году.
Испанец, ныне выступающий за «Астон Мартин», говорил о возможности воссоздания легендарной пары.
«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры», – заявлял двукратный чемпион мира.
«Если звезды сложатся – да, я бы выступил в команде с Фернандо Алонсо, но не думаю, что это случится», – отреагировал Хэмилтон.
Фернандо Алонсо готов выступать в команде с Хэмилтоном: «Было бы здорово вместе завершить наши карьеры»
2 комментария