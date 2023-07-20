Льюис Хэмилтон: «Я бы выступил в команде с Алонсо, но не думаю, что это случится»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон готов снова стать напарником Фернандо Алонсо.

Хэмилтон был партнером Алонсо по «Макларену» в 2007 году.

Испанец, ныне выступающий за «Астон Мартин», говорил о возможности воссоздания легендарной пары.

«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры», – заявлял двукратный чемпион мира.

«Если звезды сложатся – да, я бы выступил в команде с Фернандо Алонсо, но не думаю, что это случится», – отреагировал Хэмилтон.

Фернандо Алонсо готов выступать в команде с Хэмилтоном: «Было бы здорово вместе завершить наши карьеры»

2 комментария

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Yury Sin
Суперветеранский дуэт, было бы забавно посмотреть )
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+1
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White Pardus
Ответ Yury Sin
Суперветеранский дуэт, было бы забавно посмотреть )
перегрызутся...Оба горазды тянуть одеяло на себя, любимого...
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