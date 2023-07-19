Кристиан Хорнер: «Стараемся помочь Пересу пережить этот непростой период»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался в поддержку Серхио Переса.

Хорнер отметил, что команда старается помочь Пересу вернуться на тот уровень выступлений, который он демонстрировал на старте сезона.

«У Серхио вышла ужасная серия неудачных субботних выступлений. Где-то ему не везло, где-то он страдал от самовнушения. Мы стараемся помочь ему пережить этот непростой период.

Серхио по-прежнему занимает второе место в общем зачете, в этом году он выиграл два Гран-при из десяти. Надеюсь, он вновь сможет набрать ту форму, которую демонстрировал на этапах в Джидде и в Баку, где показал, на что способен, когда находится на пике своей формы», – рассказал Хорнер.

Топлесс лучше Хэмилтона, быстрее Льюиса и победит его в армрестлинге. Напарник семикратного чемпиона «Ф-1» на детекторе лжи

4 комментария

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Эльдар Магалимов
Готовя Риккярдо к замене)
+9
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Mr.BadGuy
Стараемся помочь Пересу пережить этот непростой период, вот уже и Рикардо посадили в болид
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Lestyv
...ставим в пример ДеВриса...
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Blut Haos
А вот нечего языком было трепать: я буду бороться за звание чемпиона мира, только я могу опередить Макса...
Нужно было настраиваться на каждую гонку и отрабатывать на 200%, а то чемпион он уже... не выходить из первого сегмента на самовозке? Зашквар!
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