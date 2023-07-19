Гран-при Венгрии-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Формула-3 Формула-2 Авто

Sports.ru представляет календарь 11-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» на «Хунгароринге» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Хунгароринг, Модьород
21-23 июля 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 🌧️
2-я практика: 18:00 🌧️
 
Суббота
 
3-я практика: 13:30 ☁️
Квалификация: 17:00 ☁️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌤️
 
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:05
Квалификация «Ф-2»: 17:00
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 10:50
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:25
2-я гонка «Ф-2»: 11:05
 
время московское
 

📰 Главные новости перед этапом: Риккардо заменил де Вриса, Леклер интересен «Ред Булл», представлен гиперкар Квята, «КАМАЗ» проиграл «Шелковый путь»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий