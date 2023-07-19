Гран-при Венгрии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 11-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на «Хунгароринге» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Хунгароринг, Модьород

21-23 июля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌧️

2-я практика: 18:00 🌧️

Суббота

3-я практика: 13:30 ☁️

Квалификация: 17:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:05

Квалификация «Ф-2»: 17:00

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 10:50

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:25

2-я гонка «Ф-2»: 11:05

время московское

📰 Главные новости перед этапом: Риккардо заменил де Вриса, Леклер интересен «Ред Булл», представлен гиперкар Квята, «КАМАЗ» проиграл «Шелковый путь»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram