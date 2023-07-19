Гран-при Венгрии-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 11-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на «Хунгароринге» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Хунгароринг, Модьород
21-23 июля 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌧️
2-я практика: 18:00 🌧️
Суббота
3-я практика: 13:30 ☁️
Квалификация: 17:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:05
Квалификация «Ф-2»: 17:00
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 10:50
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:25
2-я гонка «Ф-2»: 11:05
время московское
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