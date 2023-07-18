Кристиан Хорнер: «Де Врис был почти как затычка. Смысл ждать, если Ника уволили бы все равно?»

Кристиан Хорнер объяснил стремительное увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури».

С Гран-при Венгрии Ника заменит . Руководитель «Ред Булл» рассказал, почему нидерландцу позволили провести лишь десять этапов за команду из Фаэнцы.

«[Задержка] означала бы, что мы оставим его в машине до летнего перерыва. На мой взгляд, все было очевидно. И мы думали: «Окей, в чем смысл ждать?»

Если мы все равно на это пойдем, можно покончить с делом и предоставить Даниэлю 12 гонок, чтобы посмотреть, на что он способен», – заявил в подкасте F1 Nation.

Также Хорнер подтвердил, что всегда сомневался в приглашении де , ответив «да» на соответствующий вопрос.

«Ник – очень способный пилот, чемпион « », чемпион «Формулы-2». Очевидно, у него богатый опыт, он не является молодым гонщиком, если говорить о возрасте. Я просто не понимал, как он вписывается в нашу молодежную программу. Почти как затычка.

Ожидания были высоки: несмотря на неопытность в «Формуле-1», он в целом очень опытный пилот. И, полагаю, было общее ощущение, что Ник не вполне достигает целей», – добавил менеджер.

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