Кристиан Хорнер: «Де Врис был почти как затычка. Смысл ждать, если Ника уволили бы все равно?»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Формула-2 Даниэль Риккардо Формула E Ник де Врис Авто

Кристиан Хорнер объяснил стремительное увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури».

С Гран-при Венгрии Ника заменит Даниэль Риккардо. Руководитель «Ред Булл» рассказал, почему нидерландцу позволили провести лишь десять этапов за команду из Фаэнцы.

«[Задержка] означала бы, что мы оставим его в машине до летнего перерыва. На мой взгляд, все было очевидно. И мы думали: «Окей, в чем смысл ждать?»

Если мы все равно на это пойдем, можно покончить с делом и предоставить Даниэлю 12 гонок, чтобы посмотреть, на что он способен», – заявил Кристиан в подкасте F1 Nation.

Также Хорнер подтвердил, что всегда сомневался в приглашении де Вриса, ответив «да» на соответствующий вопрос.

«Ник – очень способный пилот, чемпион «Формулы E», чемпион «Формулы-2». Очевидно, у него богатый опыт, он не является молодым гонщиком, если говорить о возрасте. Я просто не понимал, как он вписывается в нашу молодежную программу. Почти как затычка.

Ожидания были высоки: несмотря на неопытность в «Формуле-1», он в целом очень опытный пилот. И, полагаю, было общее ощущение, что Ник не вполне достигает целей», – добавил менеджер.

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6 комментариев

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Евгений - 79
Ну можно было бы и не оскорблять бывшего гонщика. Даже если он не тянул. Ред Булл в своём стиле.
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Schiaff1no
Ответ Евгений - 79
Ну можно было бы и не оскорблять бывшего гонщика. Даже если он не тянул. Ред Булл в своём стиле.
Смысл лицемерить, когда ты кикаешь пилота после 10 гонок
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Mr.Alien
Если он затычкой был, то зачем надо было бороться за него год назад? Почему не посадить своего молодого? У такого пилота перспектив на будущее побольше было бы, чем у Де Вриса, который старше Ферстаппена.
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Mortimer1
Ответ Евгений - 79
Ну можно было бы и не оскорблять бывшего гонщика. Даже если он не тянул. Ред Булл в своём стиле.
Действительно, надо было нахваливать гонщика, который не оправдал ожиданий и с которым разорвали контракт посреди сезона. Вообще не лицемерно было бы)
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scorpion19.1987
как же тогда Риккардо назвать?...
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Mr.BadGuy
Ответ Mr.Alien
Если он затычкой был, то зачем надо было бороться за него год назад? Почему не посадить своего молодого? У такого пилота перспектив на будущее побольше было бы, чем у Де Вриса, который старше Ферстаппена.
Перес тоже в своем роже затычка, многие уже забыли что его позвали в Ред Булл после одной победы, где просто все карты сильно сошлись в его пользу, а своего молодого пилота на повышение на тот момент не было. И у нас появился Перец который смог, а Де Врис не смог.
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