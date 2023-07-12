Хуан-Пабло Монтойя: «Сейчас у «Ред Булл» нет причин ставить другого гонщика вместо Переса»

Теги Ред Булл Альфа Таури Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя уверен, что «Ред Булл» не планирует менять Серхио Переса в ближайшем будущем.

Подобные разговоры обострились на фоне неудачных выступлений Переса в последних гонках и возвращения Даниэля Риккардо на стартовую решетку в составе «Альфа Таури».

«Сейчас у «Ред Булл» нет причин ставить другого гонщика вместо Чеко Переса. Я не вижу причин рисковать тем, что может нарушить сложившиеся в команде отношения. Наличие Чеко в качестве напарника создает в команде хорошую атмосферу, потому что на Макса не оказывается никакого негативного давления. При этом иногда Чеко способен выступить на высочайшем уровне и разбудить Макса и заставить подумать: «Так, мне действительно нужно прекратить играться». И в данный момент это работает.

Может быть, через несколько лет, года через 2-3, им и понадобится что-то изменить, найти кого-то другого, потому что Макс пройдут эту фазу, и это нормально. Макс по-прежнему будет потрясающим гонщиком, но немного изменится. И команде может понадобиться кто-то новый, гораздо более на тот момент голодный до побед. И это тоже часть игры», – рассказал Монтойя.

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2 комментария

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Mr.Alien
Пока у РБ такой космовоз причин действительно нет, но ведь это может закончиться, а в более плотной борьбе результаты Переса очень навредили бы команде, поэтому лучше заранее взять гонщика, который не подведёт
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Марат Кагин
пока РБ будет достаточно 1 болида чтобы выигрывать КК, чеко менять не будут
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