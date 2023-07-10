«Эта ситуация должна вызывать беспокойство». Нико Хюлькенберг – об очередной поломке болида «Хааса»

Пилот « » признал, что участившиеся отказы двигателя на болидах его команды начинают вызывать беспокойство.

В этом сезоне Хюлькенберг уже дважды сталкивался с техническими неполадками и отказом болида. В время как на поломка возникла уже на болиде его напарника .

Сначала болид Магнуссена сломался по ходу первого сегмента квалификации – как выяснилось, причиной стала утечка масла. И хотя мотор в данном инциденте не был поврежден, на гонку в «Хаасе» решили установить на болид датчанина более старый двигатель.

Магнуссен сошел с дистанции гонки на «Сильверстоуне» на 32-м круге после отказа двигателя.

«Думаю, эта ситуация должна вызывать беспокойство. То есть, в этом году у меня было уже несколько отказов техники, и это определенно заставляет бить тревогу – что это происходит именно с нами, с нашей командой и с нашей машиной. Так что да, с этому определенно нужно отнестись серьезно, провести расследование и выяснить причину», – рассказал Хюлькенберг.

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