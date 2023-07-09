Джордж Расселл: «В некоторых моментах защита Леклера была спорной»

Пилот « » остался недоволен оборонительными действиями на .

Инцидент произошел на ранней стадии гонки и Расселл посчитал, что Леклер нарушил правила, сместившись на торможении при обороне позиции:

«Я сделал все возможное, чтобы обогнать Шарля. И в некоторых моментах его защита была спорной. На торможении в 16-м повороте я собирался обогнать его по внутренней траектории, и прямо в зоне торможения он весьма агрессивно начал смещаться внутрь. Такие маневры явно не разрешены правилами.

Думаю, стюарды просто пожурили его, но когда у тебя есть всего одна возможность для обгона и в такой ситуации соперника просто предупреждают – да, это немного расстраивает».

При этом Расселл, который является президентом Ассоциации гонщиков Гран-при, отметил, что не видит необходимости выражать свою обеспокоенность стилем обороны Леклера на брифингах гонщиков:

«Нет, я не чувствую в этом необходимости. Да, ситуация была пограничной и мне нужно будет еще раз посмотреть повтор. Мне показалось, что Шарль действовал на грани, а может и переступил эту грань.

В любом случае, это бы не изменило мою гонку. Если бы я прошел Шарля, то тогда, вероятно, оказался бы в боксах еще раньше. Так что я, скорее всего, все равно финишировал бы пятым».

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