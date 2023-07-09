Карлос Сайнс: «Машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для меня момент»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Великобритании, поделившись мнением о выступлении команды.

«Поначалу мы просто были не так быстры, как ожидали. «Макларен» был просто быстрее нас, как и «Мерседес».

Честно говоря, в целом я был доволен своей гонкой, на шинах «медиум» я продержался дольше, чем планировалось, а на «харде» я оказался достаточно быстр и сумел прорваться вперед. Но затем машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для меня момент.

У меня в запасе не оставалось ни свежего «медиума», ни свежего «софта». Мы рискнули остаться на трассе на жестких шинах, но в итоге из этого ничего не вышло», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

2 комментария

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Михаил Блинов
Ответ rastamansky
Пейскар выехал для всех. У тебя было время решить заехать или нет, но ты оставил это на решение команды, судя по радио. Нечего пенять на зеркало раз мордой не вышел. Надеюсь этого самовлюбленного недоразумения не будет в команде в следующем году,
Смысл заезжать за изношеным софтом и медиумом который будет хуже свежего???
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rastamansky
Пейскар выехал для всех. У тебя было время решить заехать или нет, но ты оставил это на решение команды, судя по радио. Нечего пенять на зеркало раз мордой не вышел.
Надеюсь этого самовлюбленного недоразумения не будет в команде в следующем году,
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