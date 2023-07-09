Карлос Сайнс: «Машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для меня момент»

Пилот « » подвел итоги , поделившись мнением о выступлении команды.

«Поначалу мы просто были не так быстры, как ожидали. «Макларен» был просто быстрее нас, как и «Мерседес».

Честно говоря, в целом я был доволен своей гонкой, на шинах «медиум» я продержался дольше, чем планировалось, а на «харде» я оказался достаточно быстр и сумел прорваться вперед. Но затем машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для меня момент.

У меня в запасе не оставалось ни свежего «медиума», ни свежего «софта». Мы рискнули остаться на трассе на жестких шинах, но в итоге из этого ничего не вышло», – рассказал Сайнс.

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