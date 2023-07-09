Гельмут Марко: «Переход на «софт» был не идеальным вариантом. К счастью, гонка продлилась недолго»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Великобритании, оценив выступление команды.
«Переход на «софт» в конце заезда был не идеальным вариантом, в итоге у Макса и Хэмилтона возникли трудности. К счастью, гонка продлилась не так долго. Плохой старт Макса? Он просто слишком рано отпустил сцепление.
Что до Переса, то на 10 последних кругах он был быстрейшим пилотом на трассе, используя шины «софт». Слава Богу, Чеко финишировал впереди Алонсо и увеличил свой отрыв в общем зачете. А это и было нашей целью. Его позиция в безопасности», – рассказал Марко.
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