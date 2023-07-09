Гельмут Марко: «Переход на «софт» был не идеальным вариантом. К счастью, гонка продлилась недолго»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Великобритании, оценив выступление команды.

«Переход на «софт» в конце заезда был не идеальным вариантом, в итоге у Макса и Хэмилтона возникли трудности. К счастью, гонка продлилась не так долго. Плохой старт Макса? Он просто слишком рано отпустил сцепление.

Что до Переса, то на 10 последних кругах он был быстрейшим пилотом на трассе, используя шины «софт». Слава Богу, Чеко финишировал впереди Алонсо и увеличил свой отрыв в общем зачете. А это и было нашей целью. Его позиция в безопасности», – рассказал Марко.

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3 комментария

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Иван Ерёмин
6-ая позиция Переса и они этим довольны, но на де Вриса всё равно катят бочку, хотя машина худшая в пелотоне, попахивает лицемерием...
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Бехруз Каримов
На мёртвым Астон Мартин ехал Алонсо ку-ку .
У Вас машина идеальная на всех трассе доминирует. А у АМ на Европейских трассе машина тупа не едет
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