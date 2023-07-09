Гельмут Марко: «Переход на «софт» был не идеальным вариантом. К счастью, гонка продлилась недолго»

Советник « » подвел итоги , оценив выступление команды.

«Переход на «софт» в конце заезда был не идеальным вариантом, в итоге у и Хэмилтона возникли трудности. К счастью, гонка продлилась не так долго. Плохой старт Макса? Он просто слишком рано отпустил сцепление.

Что до , то на 10 последних кругах он был быстрейшим пилотом на трассе, используя шины «софт». Слава Богу, Чеко финишировал впереди Алонсо и увеличил свой отрыв в общем зачете. А это и было нашей целью. Его позиция в безопасности», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией