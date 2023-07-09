Андреа Стелла: «В отделе аэродинамики прекрасная энергетика. Когда мне нужно передохнуть, я иду туда»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Великобритании, где Ландо Норрис стал вторым, а Оскар Пиастри – четвертым.

«Смотря на все детали и концепцию, скажу, что отдел аэродинамики отлично поработал. Им удалось найти много дополнительной мощности. Сейчас в отделе прекрасная энергетика. Когда мне нужно передохнуть, я иду в отдел аэродинамики, потому что мне там так хорошо.

От отдела аэродинамики до отделов проектирования и логистики, всех, кто выполняет вспомогательные функции, – я хочу похвалить всех мужчин и женщин в «Макларене». Надеюсь, все наслаждаются этим моментом. После мы переведем дух и продолжил улучшать болид», – заключил Стелла.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

3 комментария

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ЭЮЯ
Надеюсь, в этот раз вы вернулись всерьёз и надолго. Мы очень долго этого ждали..
+4
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+4
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Sergio19882007
Ещё бы вернуть цвет болидов начала века)
+2
0
+2
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White Pardus
Дай бог, дай бог...
0
0
0
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