Андреа Стелла: «В отделе аэродинамики прекрасная энергетика. Когда мне нужно передохнуть, я иду туда»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Великобритании, где Ландо Норрис стал вторым, а Оскар Пиастри – четвертым.

«Смотря на все детали и концепцию, скажу, что отдел аэродинамики отлично поработал. Им удалось найти много дополнительной мощности. Сейчас в отделе прекрасная энергетика. Когда мне нужно передохнуть, я иду в отдел аэродинамики, потому что мне там так хорошо.

От отдела аэродинамики до отделов проектирования и логистики, всех, кто выполняет вспомогательные функции, – я хочу похвалить всех мужчин и женщин в «Макларене». Надеюсь, все наслаждаются этим моментом. После мы переведем дух и продолжил улучшать болид», – заключил Стелла.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й