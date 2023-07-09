Мотор на болиде Магнуссена загорелся на Гран-при Великобритании

Гонщик « » досрочно завершил .

Датчанин остановился после того, как двигатель на его болиде загорелся.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

«Макларена» не было на первом ряду домашней гонки с 2008 года. Ферстаппен – на поуле

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