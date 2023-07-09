Мотор на болиде Магнуссена загорелся на Гран-при Великобритании
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен досрочно завершил Гран-при Великобритании.
Датчанин остановился после того, как двигатель на его болиде загорелся.
На трассу выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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маки сами виноваты, хоть софт поставили бы чтоли на такой случай.
интересно, дальше загорится ещё один хаас или уже феррари