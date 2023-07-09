Мотор на болиде Магнуссена загорелся на Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен досрочно завершил Гран-при Великобритании.

Датчанин остановился после того, как двигатель на его болиде загорелся.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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3 комментария

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Jurgen Klinsmann
можно сказать мага отобрал первый подиум пиастри, и подарил его хэму.
маки сами виноваты, хоть софт поставили бы чтоли на такой случай.
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United_LP
поям совсем долго его убирают
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うちはイタチ
первый пошёл
интересно, дальше загорится ещё один хаас или уже феррари
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