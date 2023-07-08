Джордж Расселл: «Нужно поздравить «Макларен» – они появились буквально из ниоткуда и не понятно, чего ждать от них в гонке»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Данные пятничных симуляций говорили о том, что в квалификации мы окажемся на 17 и 18 позиции, а в гонке – 3-ми и 4-ми. Очевидно, что нам удалось добиться определенных улучшений.

Я был подавлен, когда увидел, что от третьего места на стартовой решетке нас отделили всего 0,05 секунды, а ведь это был бы невероятный результат. По ощущениям мой круг получился отличным. Я вряд ли мог проехать его лучше.

Льюис в этот уик-энд был действительно на высоте и сильно на меня давил. Нужно поздравить «Макларен», они появились буквально из ниоткуда и не понятно, чего ждать от них в завтрашней гонке.

В целом мы всегда лучше смотримся в гоночных условиях, чем в квалификациях. Стартовая решетка получилась интересной – Фернандо Алонсо и Серхио Перес оказались явно не на привычных для себя позициях. Посмотрим, что мы сможем сделать. Но «Макларен» и правда кажется очень быстрым», – рассказал Расселл.

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