Чжоу Гуаньюй: «Не пересматривал аварию на Гран-при Великобритании-2022 – страшно вспоминать»

Чжоу Гуаньюй признался, что не пересматривает свою аварию на Гран-при Великобритании-2022.

Болид « » перевернулся сразу же после старта и на большой скорости влетел в барьеры. Гонку остановили красными флагами, китайский пилот избежал серьезных травм.

«Много мыслей пролетало в моей голове. Ты думаешь: «Это конец». Но я просто постарался отпустить руль и надеяться на лучшее. Надо было попытаться себя защитить, приготовиться к заключительному удару, самому мощному, который определяет, в порядке ты будешь или нет.

[Я почувствовал] сильный холод с левой стороны и как что-то протекает. Я не знал, из моего тела или из машины, так что просто попробовал выключить двигатель. Я понимал, что при пожаре будет трудно выбраться.

Да, это был трудный момент для моей семьи. Но хорошая новость в том, что безопасность этих болидов на таком высоком уровне. Гало меня спасло. И я оставался в сознании – думаю, это очень важно. Пожалуй, поэтому меня так быстро выписали из медицинского центра.

Это было в новостях BBC, так ведь. Большая история, я об этом знал. Но я не пересматривал. Только один раз, в медицинском центре – хотел понять, почему я перевернулся. Если я сейчас вижу картинку, то перелистываю – страшно вспоминать. Я стараюсь не думать об этом. Каждый раз, когда размышляешь, мысли очень мрачные – думаешь, что-то пошло бы не так, гонка могла стать последней или что-то еще», – сообщил Чжоу.

Пилот отметил, что инцидент не повлиял на его отношение к британской трассе:

«Думаю, многим гонщикам нравятся высокоскоростные автодромы. «Сильверстоун» – моя любимая трасса, даже после аварии».

Также Чжоу поделился мнением о том, что коллега из «Мерседеса» пытался ему помочь:

«Это было приятно. Я не знал, что он там, потому что висел вниз головой, а потом лежал на больничной койке. Но было приятно узнать об этом позже. Кроме того, несколько гонщиков позвонили или написали мне. Это показывает, что мы семья».

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года

Теперь в «Ф-1» можно вылезти из машины, потом залезть обратно и продолжить гонку. Правило добавили из-за пилота «Мерседеса»