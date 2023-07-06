Официальный ответ на заявку «Андретти-Кадиллак» должен быть получен 15 июля

Компания «ГМ» в скором времени должна получить официальный ответ относительно заявки на создание команды в «Формуле-1».

Заявка подана со стороны «Андретти» и «Кадиллака». Ожидается, что «ГМ» получит ответ относительно перспектив заявки 15 июля.

По словам исполнительного директора GM Motorsports Эрика Уоррена, в компании уже занимаются проектом разработки болида к 2025 году.

«Ранее у нас уже состоялся продуктивный диалог с «Формулой-1». Но в данный момент формально процесс не завершен, поэтому нужно просто позволить всему идти своим чередом.

Мы тратим на этот процесс много сил и ресурсов. Основная сложность состоит в том, что мы хотим начать участвовать в гонках с 2025 года, так что вместе с «Андретти» мы уже занимаемся разработкой болида для 2025 года. Мы уже начали работу, потому что время уходит. Заявка была подана 15 мая, название команды – « -Кадиллак».

Мы ответили на все вопросы ФИА, которые у них были, и ожидаем официальный ответ 15 июля», – рассказал Уоррен.

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