Хуан-Пабло Монтойя: «Было бы здорово, если бы Ферстаппен выиграл все оставшиеся гонки. Тогда он точно заткнет всех критиков»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя оценил шансы Макса Ферстаппена выиграть все оставшиеся гонки нынешнего сезона.

Также Монтойя высказался о проблемах, с которыми в последнее время начал сталкиваться Серхио Перес.

«Думаю, сейчас мы уже можем говорить о том, что Макс выиграет титул. Вообще было бы здорово, если бы Макс выиграл все оставшиеся гонки. Тогда он точно сумеет заткнуть всех своих критиков, было бы классно.

Главный вопрос сейчас: что будет с Серхио Пересом? Сможет ли Чеко проехать еще один хороший круг в квалификации?

Ему нужно перестать так сильно стараться, потому что у него и так достаточно быстрая машина. И нет ничего страшного в том, чтобы пройти в третий сегмент квалификации с 6-7 места, уступив напарнику 0,6 секунды. Потому что потому у тебя будет шанс в третьем сегменте, а там уже как получится. Сначала прогревочный круг, а потом выкладываешься на максимуме.

Будет ли он на подиуме (в Великобритании)? Я бы сказал, что да, с вероятностью в 90 процентов. Сможет ли Перес стать вторым? Пока не знаю. Может, мы увидим Чеко третьим, а на втором месте кого-то из пилотов «Феррари», – рассказал Монтойя.

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3 комментария

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mrMassi
Ахах, критиков в таком спорте точно не заткнуть. Я скорее наблюдаю обратную зависимость: чем больше у гонщика титулов, тем больше его не любят. А уж если мы говорим о доминации, так такое точно скорее заткнет только самых преданных фанатов, все остальные начнут крутить шарманки про самовозки, отсутствие хорошего напарника и тд.
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Alex Sin
Тогда великий Гуру культа скилла Льюиса Лука, в тысячный раз пропоёт, что больше не будет смотреть Ф1, проверещит про ФИАБУЛ, Читтерстаппена, Ньюивозку и как всегда с брешит и со следующего года опять возьмётся за старое. И повторится всё как в старь. А мы почитаем и поржём.
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Alexandr Tarakanoff
Не понимаю зачем кому-то затыкать рот, что это изменит и при чем тут Чеко. Макс очевидно сильный пилот на лучшем болиде с запасом. Учитывая скилл напарника, Макс катается в своей лиге. Выиграет он все гонки или нет - вообще без разницы. Подтянутся остальные - тогда посмотрим. А пока что интереснее смотреть на подвиги Халка в квалах, чем борьбу за чемпионство.
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