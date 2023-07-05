Хуан-Пабло Монтойя: «Было бы здорово, если бы Ферстаппен выиграл все оставшиеся гонки. Тогда он точно заткнет всех критиков»

Бывший пилот «Формулы-1» оценил шансы выиграть все оставшиеся гонки нынешнего сезона.

Также Монтойя высказался о проблемах, с которыми в последнее время начал сталкиваться .

«Думаю, сейчас мы уже можем говорить о том, что Макс выиграет титул. Вообще было бы здорово, если бы Макс выиграл все оставшиеся гонки. Тогда он точно сумеет заткнуть всех своих критиков, было бы классно.

Главный вопрос сейчас: что будет с Серхио Пересом? Сможет ли Чеко проехать еще один хороший круг в квалификации?

Ему нужно перестать так сильно стараться, потому что у него и так достаточно быстрая машина. И нет ничего страшного в том, чтобы пройти в третий сегмент квалификации с 6-7 места, уступив напарнику 0,6 секунды. Потому что потому у тебя будет шанс в третьем сегменте, а там уже как получится. Сначала прогревочный круг, а потом выкладываешься на максимуме.

Будет ли он на подиуме (в )? Я бы сказал, что да, с вероятностью в 90 процентов. Сможет ли Перес стать вторым? Пока не знаю. Может, мы увидим Чеко третьим, а на втором месте кого-то из пилотов «Феррари», – рассказал Монтойя.

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