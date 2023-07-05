Гельмут Марко: «Даже если конкуренты подтянутся на наш уровень, у «Ред Булл» все равно будет Ферстаппен»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

На данный момент Ферстаппен выиграл семь Гран-при из девяти и уверенно лидирует в общем зачете.

«Пока мы не видели максимальных возможностей Ферстаппена в «Формуле-1». Он становится все лучше и лучше, такие выступления даются ему все легче. Что меня особенно поражает.

В сравнении с количеством побед Максу немного не хватает поулов, но у него еще все впереди.  При этом если раньше Макс порой раздражался и расстраивался из-за каких-то моментов, сейчас все это в прошлом. Когда сейчас он общается со своим инженером по радио, порой может показаться, что они просто беседуют за чашкой кофе.

И это также показывает, насколько велик его потенциал. Он продолжает набираться гоночного опыта, все лучше читает ситуацию по ходу гонки, все лучше работает с шинами. Я всегда говорю: даже если другие подтянутся на наш уровень, у «Ред Булл» все равно будет Макс.

Сам Макс говорит, что его не волнуют рекорды, но если вы спросите его, у кого сейчас больше всех поулов в «Формуле-1» – он сразу вам ответит.

Мы просто стараемся выиграть как можно больше гонок, но главная задача – это победа в чемпионате. Никогда не знаешь, что может случиться, конкуренты продолжают обновлять свои машины. Так что мы не слишком расслабляемся.

Главная причина такого преимущества «Ред Булл» в общем зачете заключается в том, что расстановка сил у соперников позади нас постоянно меняется. В одной гонке это может быть «Мерседес», в другой «Феррари» или Фернандо Алонсо с «Астон Мартин», – рассказал Марко.

Ферстаппен настолько доминирует, что машет гонщику «Феррари», когда обгоняет по пути на подиум!

1 комментарий

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Сергей Москвитин
Макс классный пилот, но вот хотелось бы посмотреть еще раз зарубу аля 2021 год, где два равных пилота сражаются, а если будет трое, условные Ферс- Хэм-Ало - думаю все бы кайфанули и от борьбы на трассе и от накала в паддоке и СМИ)
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