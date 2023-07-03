Жак Вильнев: «В отличие от других, у Ферстаппена нет перепадов формы. Сравниться с ним может только Алонсо»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне, а также оценил состояние его конкурентов в борьбе за титул.
- Можно ли сказать, что вы поражены его выступлениями, его постоянством?
– Поражен? Нет. Но Макса всегда отличает просто экстраординарная энергия, он никогда не сдается. И он сам делает разницу.
- В чем его сила?
– Ферстаппен всегда был таким, многие годы. Весь этот сезон он выступает на максимуме своих возможностей. Просто поразительно, как ему это удается. Сравниться с ним, возможно, может только Алонсо. У большинства других гонщиков есть перепады формы, взлеты и падения, зачастую существенные. У Макса их нет. И я правда не знаю, откуда он берет столько энергии. И когда он в такой форме, победить его практически невозможно.
- Безусловно, дело также в превосходстве болида «Ред Булл», хотя, с другой стороны, можно посмотреть на выступления Переса. Так где же правда?
– Результаты Серхио стали ухудшаться ровно после того момента, как он сказал: «Теперь я буду бороться за победу в чемпионате». На мой взгляд, это лишь придало дополнительный импульс Ферстаппену, а Серхио наоборот начал ошибаться и страдать.
- То есть ему не нужно было этого говорить…
– Я не знаю. Я знаю, что каждый гонщик должен понимать свой уровень. И Серхио не находится на одном уровне с Максом. Да, он способен демонстрировать такую же скорость, но не на дистанции всего сезона. А заявив нечто подобное, потом ты можешь легко начать ошибаться, как например было в пятничной квалификации в Австрии.
- То есть теперь Перес рискует потерять место в команде?
– В «Ред Булл» все гонщики постоянно находятся в зоне риска, это нормально.
- Все, кого не зовут Ферстаппеном…
– Нет, абсолютно все, кто не демонстрирует достаточно высокий уровень.
- Что насчет «Феррари»?
– У них получился неплохой болид. Они хорошо проезжают свои круги, демонстрируют хорошие выступления. В ту же пятницу Леклер проехал круг на уровне с Ферстаппеном. Тем не менее, как мне кажется, сейчас команде пока трудно найти необходимую ей преемственность.
- Кто больше всего удивил в этом году?
– Алонсо.
- А Льюис Хэмилтон?
– У него очень нестабильная форма, есть сильные взлеты и падения – в зависимости от уик-энда, трассы. Но он всегда был таким, в каждом сезоне, даже когда побеждал. У него никогда не было идеального сезона, как у Ферстаппена.
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