Шарль Леклер о новинках «Феррари»: «В целом машина работала стабильнее»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что в целом он остался доволен скоростью болида после обновлений.

«Приятно снова оказаться на подиуме, особенно после вчерашних трудностей. В пятницу у меня были очень хорошие ощущения от управления машиной. Мне кажется, что с последними обновлениями ощущения становятся лучше, и мы действительно ждали эту гонку, надеясь подтвердить эти приятные ощущения от пятницы. Что и случилось.

Не секрет, нам по-прежнему нужно очень много работать, чтобы догнать «Ред Булл», ведь в условиях гонки они по-прежнему намного быстрее нас. Но ощущения стали лучше, и я еще никогда не видел, чтобы команда так выкладывалась, как сейчас, если говорить о цели постараться подготовить новинки намного раньше запланированного изначально срока. Это очень приятно видеть.

В целом сегодня машина работала стабильнее, это здорово. Мне кажется, что уик-энды со спринтами получаются более непредсказуемыми, потому что у вас просто меньше времени для подготовки. И мне кажется, что в сегодняшней гонке настройки болида были не вполне оптимальными. Задние колеса были задраны слишком высоко, у меня были проблемы с износом задних покрышек. Однако на втором и третьем отрезке ситуация улучшилась – просто за счет того, что я немного адаптировать свой стиль пилотажа. Возможно, мы могли бы быть еще быстрее.

В тот момент, когда я оказался впереди, я понимал, что это (обгон со стороны Макса) лишь вопрос времени. Шины у Макса были намного свежее. И даже если бы у нас были одинаковые шины, «Ред Булл» все равно был быстрее нас. Так что я не то чтобы пытался защищаться до последнего. Я понимал, что в этой борьба критически важно потерять как можно меньше времени. Вот почему я защищался не так агрессивно, как в других случаях, когда мы реально ведем борьбу за позицию. Если бы Макс не обогнал меня в 4-м повороте, он бы сделал это позже, а я бы потерял больше времени и это бы никак мне не помогло», – рассказал Леклер.

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