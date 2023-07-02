Карлос Сайнс: «Учитывая темп сегодня, мне трудно увидеть положительные моменты в 4-м месте»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что с учетом своего темпа остался недоволен результатом гонки.

«В целом я просто расстроен. Вот уже несколько гонок я очень быстр за рулем своей машины. И мне бы хотелось выжимать из этого немного больше, потому что в этом году я и правда быстр, особенно в гонках.

Я чувствую, что сделал большой шаг вперед…Но, наверное, четвертое место – это не так уж плохо. Просто сегодня, как мне кажется, мы были близки к тому, чтобы финишировать вторыми или третьими. Так что, если честно, я очень доволен своим сегодняшним выступлением.

Думаю, мне удалось совершить несколько очень чистых, аккуратных, изящных обгонов. Я хорошо оборонялся. Подъезжая к машине соперника, я довольно быстро совершал обгон.

И при этом, продолжая атаковать, мне также хорошо удавалось работать с шинами. Вот почему сейчас я расстроен – мне трудно увидеть положительные моменты в этом четвертом месте, учитывая мой темп и то, как я атаковал и защищался», – рассказал Сайнс.

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9 комментариев

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Тима Тимощенко
здесь можно согласиться с сайнсом, вначале гонки казалось что он немного быстрее шарля по темпу и в целом ехал хорошо
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RusSt
Одна из лучших его гонок за Феррари , за подиум зубами цеплялся жаль не хватило
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Фанат спорта01
Ответ Тима Тимощенко
здесь можно согласиться с сайнсом, вначале гонки казалось что он немного быстрее шарля по темпу и в целом ехал хорошо
да не был он быстрее,просто с дрс ехать легче.
из-за Пит стопа он потерял 5секунд относительно Леклера а на финише разница была в 17.
на харде Шарль привёз Карлосу 8секунд за 25кругов.
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Тима Тимощенко
Ответ Фанат спорта01
да не был он быстрее,просто с дрс ехать легче. из-за Пит стопа он потерял 5секунд относительно Леклера а на финише разница была в 17. на харде Шарль привёз Карлосу 8секунд за 25кругов.
если раньше я считал сайнса гонщиком не уровня феррари то в последних гонках он действительно показывает скорость
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pan_admiral
Ответ Фанат спорта01
да не был он быстрее,просто с дрс ехать легче. из-за Пит стопа он потерял 5секунд относительно Леклера а на финише разница была в 17. на харде Шарль привёз Карлосу 8секунд за 25кругов.
ДРС не было на первых кругах когда всем было понятно что Эклер должен уступить. Потом последовал приказ из боксов, а потом двойной Пит Стоп с фейлом. В итоге испанцу заруинили гонку. В Австрии он выглядел намного быстрее монегаска. Что касается отставания так это из за того, что фуры зафейлили тактику ему пришлось постоянно или атаковать или обороняться практически всю гонку в отличии от Эклера
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Kudim41
Ответ Фанат спорта01
да не был он быстрее,просто с дрс ехать легче. из-за Пит стопа он потерял 5секунд относительно Леклера а на финише разница была в 17. на харде Шарль привёз Карлосу 8секунд за 25кругов.
то есть то , что Сайнсу пришлось обгонять Норисса 2 раза, Переса, Хэмилтона, а так же оборону от Переса ты в учет не берешь?
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Тима Тимощенко
Ответ Фанат спорта01
так никто и не спорит что Сайнс неплохой пилот,просто щас не он прибавил а Леклер не едет на уровне прошлого года.
это он пока не едет, хотя в этой гонке ехал быстро, как только в феррари будут проводить стабильные уик энды, к шарлю вернётся уверенность и он в какой нибудь квале нагнет ферзя, но в гонках щас шансов 0, перес на 3 заехал а если б не старт из конца то дубль ред булл обеспечен, так что леклер ещё неплохо что вторым приехал
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Фанат спорта01
Ответ pan_admiral
ДРС не было на первых кругах когда всем было понятно что Эклер должен уступить. Потом последовал приказ из боксов, а потом двойной Пит Стоп с фейлом. В итоге испанцу заруинили гонку. В Австрии он выглядел намного быстрее монегаска. Что касается отставания так это из за того, что фуры зафейлили тактику ему пришлось постоянно или атаковать или обороняться практически всю гонку в отличии от Эклера
если он был быстрее то чего он потом не приближался к Леклеру?
А ещё приказ поступил только на 10круге,если он был быстрее он мог обогнать Шарля за это время.
из-за пита он потерял 5секунд,а на финише разница между ними 17секунд.
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