Карлос Сайнс: «Учитывая темп сегодня, мне трудно увидеть положительные моменты в 4-м месте»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что с учетом своего темпа остался недоволен результатом гонки.
«В целом я просто расстроен. Вот уже несколько гонок я очень быстр за рулем своей машины. И мне бы хотелось выжимать из этого немного больше, потому что в этом году я и правда быстр, особенно в гонках.
Я чувствую, что сделал большой шаг вперед…Но, наверное, четвертое место – это не так уж плохо. Просто сегодня, как мне кажется, мы были близки к тому, чтобы финишировать вторыми или третьими. Так что, если честно, я очень доволен своим сегодняшним выступлением.
Думаю, мне удалось совершить несколько очень чистых, аккуратных, изящных обгонов. Я хорошо оборонялся. Подъезжая к машине соперника, я довольно быстро совершал обгон.
И при этом, продолжая атаковать, мне также хорошо удавалось работать с шинами. Вот почему сейчас я расстроен – мне трудно увидеть положительные моменты в этом четвертом месте, учитывая мой темп и то, как я атаковал и защищался», – рассказал Сайнс.
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из-за Пит стопа он потерял 5секунд относительно Леклера а на финише разница была в 17.
на харде Шарль привёз Карлосу 8секунд за 25кругов.
А ещё приказ поступил только на 10круге,если он был быстрее он мог обогнать Шарля за это время.
из-за пита он потерял 5секунд,а на финише разница между ними 17секунд.