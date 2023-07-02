Карлос Сайнс: «На пит-стопе мы потеряли 6-7 секунд и 3 позиции»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что остался разочарован потерей подиума, что во многом случилось из-за ошибочной по мнению испанца тактики с двойным пит-стопом и потерей времени.

«Отрыв увеличился с 0,4 секунды – потому что я буквально сидел у Шарля на хвосте, – до 6-7 секунд, и на первом пит-стопе мы потеряли три позиции.

Мне кажется, что я действовал как командный игрок, держался позади (напарника), и то, что именно я был так наказан на пит-стопе, потеряв так много времени и сразу три позиции, и еще 6 секунд из-за окончания периода действия режима виртуального автомобиля безопасности, меня сильно расстраивает – мы могли бы действовать как-то иначе.

Я потерял много времени, стараясь отыграть потерянное. Что мне в итоге удалось. Но к тому моменту у меня начались проблемы с соблюдением границ трассы, это сильно повредило моей гонке.

В момент включения режима виртуального автомобиля безопасности я находился в середине 9-го поворота и не собирался заезжать на пит-лейн. Правильным решением было бы остаться на трассе. Было бы правильным решением заехать в боксы кругом позже, когда действие режима виртуального автомобиля безопасности уже заканчивалось, мне сказать сложно, нам нужно все проанализировать.

Я не хочу говорить о том, что мне остались должны. Я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу, как только могу, я сейчас в отличной форме, демонстрирую отличный пилотаж, я быстр в каждый уик-энд. Сегодня я хорошо обгонял и хорошо защищался. Поэтому я и разочарован таким результатом», – рассказал Сайнс.

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