Карлос Сайнс: «На пит-стопе мы потеряли 6-7 секунд и 3 позиции»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что остался разочарован потерей подиума, что во многом случилось из-за ошибочной по мнению испанца тактики с двойным пит-стопом и потерей времени.

«Отрыв увеличился с 0,4 секунды – потому что я буквально сидел у Шарля на хвосте, – до 6-7 секунд, и на первом пит-стопе мы потеряли три позиции.

Мне кажется, что я действовал как командный игрок, держался позади (напарника), и то, что именно я был так наказан на пит-стопе, потеряв так много времени и сразу три позиции, и еще 6 секунд из-за окончания периода действия режима виртуального автомобиля безопасности, меня сильно расстраивает – мы могли бы действовать как-то иначе.

Я потерял много времени, стараясь отыграть потерянное. Что мне в итоге удалось. Но к тому моменту у меня начались проблемы с соблюдением границ трассы, это сильно повредило моей гонке.

В момент включения режима виртуального автомобиля безопасности я находился в середине 9-го поворота и не собирался заезжать на пит-лейн. Правильным решением было бы остаться на трассе. Было бы правильным решением заехать в боксы кругом позже, когда действие режима виртуального автомобиля безопасности уже заканчивалось, мне сказать сложно, нам нужно все проанализировать.

Я не хочу говорить о том, что мне остались должны. Я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу, как только могу, я сейчас в отличной форме, демонстрирую отличный пилотаж, я быстр в каждый уик-энд. Сегодня я хорошо обгонял и хорошо защищался. Поэтому я и разочарован таким результатом», – рассказал Сайнс.

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10 комментариев

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Рнпрл Аари
Двойной Пит и оба с задержкой ну вообщеее. Можно было одного оставить как было изначально по плану
+12
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Caerly
Сайнца в очередной раз сливают под Леклера, ничего нового
+22
-11
+11
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Ми Ли
Ответ Caerly
Сайнца в очередной раз сливают под Леклера, ничего нового
И слил он сам себя . Получив штраф
+14
-4
+10
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<~Inter~>
Ответ Caerly
Сайнца в очередной раз сливают под Леклера, ничего нового
Так он сегодня даже не был быстрее Леклера. Как только вышел из зоны крыла то отрыв Леклера стал увеличиваться
+10
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Meleuz
Такое ощущение, что фераристы это сборище баранов, они методично сливают то Шарля, то Карлоса, а иногда и обоих сразу, поражает, что руководство меняется, а тупость решений остаётся 🤷‍♂️
+7
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+7
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Антон
Это уже даже стыдно как-то. Особенно, если учесть, что в этом сезоне это уже и бессмысленно. Даже мне неудобно перед Сайнсом.
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Ми Ли
Ответ Caerly
Сайнца в очередной раз сливают под Леклера, ничего нового
Очередной раз,ты серьезно?Напомни предыдущие случаи
+11
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Scorpio
Три идиотских питстопа за гонку это перебор даже до красного шапито
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karasman
За что так тянут нестабильного Леклера?.. И так два вторых пилота в команде, но почему-то из одного попытаются сделать лидера команды, лучше бы сражались между собой. В нынешнем составе Феррари точно ничего не светит в ближайшем будущем.
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