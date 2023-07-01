Фернандо Алонсо: «Мы набрали на 3 очка больше «Феррари», и на 8 очков больше «Мерседеса» – я доволен»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Астон Мартин Хаас Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что в целом остался доволен выступлением команды и борьбой с Лансом Строллом.

«Да, борьба была плотной. В целом я доволен, учитывая, сколько очков мы заработали. Мы смогли набрать на 3 очка больше, чем «Феррари», и на 8 очков больше «Мерседеса». Так что суббота прошла для нас хорошо.

Что до борьбы с Лансом, то было весело, борьба была честной. Близко было только раз – в восьмом повороте на последнем круге.

Переход на слики? Мы рассматривали этот вариант, но в тот момент до финиша оставалось всего 7 кругов, и мы посчитали, что такого отрыва от преследователей нам хватит. Тот факт, что Хюлькенберг, ехавший в секунде впереди меня, а после перехода на слики в итоге финишировавший в секунде позади меня показывает, насколько невелика была разница. Но наше решение оказалось верным», – рассказал Алонсо.

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7 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Scorpio
не вводи себя в заблуждение) я лично видел его коменты от лица и Ж и М. Этот деятель просто троллит
Есть мнение, что это проект спортса для кликбейта и накрутки активности
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Rangawe
Какой-то уикенд без обыкновенного для Алонсо драйва
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Антон Якимцев
Ответ Scorpio
мда дилемма... или великий не тянет или язык в 5 точке у владельца держит по итогам двух дней гонок, и то и то как серпом по кохонесам одному юзверю спортса. Где этот руко блуд? Опять потерялся в астрале?
Он не юзер, а лишний человек на планете.
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Rangawe
Ответ Антон Якимцев
Он не юзер, а лишний человек на планете.
Он не юзер, а юзерка)))
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Антон Якимцев
Ответ Rangawe
Он не юзер, а юзерка)))
Это вообще ничего не меняет.
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Scorpio
Ответ Rangawe
Он не юзер, а юзерка)))
не вводи себя в заблуждение)
я лично видел его коменты от лица и Ж и М. Этот деятель просто троллит
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