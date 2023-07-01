Фернандо Алонсо: «Мы набрали на 3 очка больше «Феррари», и на 8 очков больше «Мерседеса» – я доволен»

Пилот « » подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что в целом остался доволен выступлением команды и борьбой с .

«Да, борьба была плотной. В целом я доволен, учитывая, сколько очков мы заработали. Мы смогли набрать на 3 очка больше, чем « », и на 8 очков больше « ». Так что суббота прошла для нас хорошо.

Что до борьбы с Лансом, то было весело, борьба была честной. Близко было только раз – в восьмом повороте на последнем круге.

Переход на слики? Мы рассматривали этот вариант, но в тот момент до финиша оставалось всего 7 кругов, и мы посчитали, что такого отрыва от преследователей нам хватит. Тот факт, что Хюлькенберг, ехавший в секунде впереди меня, а после перехода на слики в итоге финишировавший в секунде позади меня показывает, насколько невелика была разница. Но наше решение оказалось верным», – рассказал Алонсо.

Что случилось в спринте на Гран-при Австрии: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки