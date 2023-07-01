Ландо Норрис: «Я потерял все из-за антипробуксовочной системы»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему откатился на старте спринта.

Ландо начал субботний заезд на Гран-при Австрии третьим и потерял несколько позиций в одном повороте на первом круге.

«У меня включилась антипробуксовочная система в третьем повороте, и это стоило мне всего. Не знаю, почему это произошло. Думаю, я нормально проезжал третий поворот. Да, было близко [к болидам «Ред Булл»], но включилась антипробуксовочная система, и я потерял все», – произнес британец после финиша.

Ландо подтвердил, что потери не связаны с попыткой избежать столкновения с пилотами «Ред Булл»:

«Нет-нет. Я фактически оказался на нейтральной передаче».

На подсыхающей трассе Норрис решил не переходить на «слики» и завершил спринт девятым.

«Трудное решение. Ребята смогли меня обогнать только на последнем круге. Тяжело было предугадать. Я доволен этим решением. Мы потеряли одну-две позиции, но на самом деле упустили все в третьем повороте», – прокомментировал выбор Ландо.

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11 комментариев

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Kudim41
Ответ grag68
Ещё подумал, почему он не обогнал редбуллы)) скорее всего финишировал бы вторым. Не везучий какой то, норрис
А вся коллегия «экспертов» хейтеров голландца считают, что именно тапок заруинил гонку Норрису.
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Minuvert
Ответ Третий подход к снаряду
Почему думают на тапка, если это перец устроил затор?
Макс мимо апекса проехал, без возможности повернуть чисто на траектории, Чеко только от него отруливал, чтоб не въехать
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TravenS
Постоянно прыгает выше головы на квале, но на старте гонки всё разбазаривает) причем по самым разным причинам, дико не везёт ему конечно)
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1CEMAN
та плевать на спринт. Решалово завтра
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Третий подход к снаряду
Ответ Kudim41
А вся коллегия «экспертов» хейтеров голландца считают, что именно тапок заруинил гонку Норрису.
Почему думают на тапка, если это перец устроил затор?
+3
-1
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White Pardus
Ответ TravenS
Постоянно прыгает выше головы на квале, но на старте гонки всё разбазаривает) причем по самым разным причинам, дико не везёт ему конечно)
Самое обидное, что темп то был(((
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Minuvert
Ответ 1CEMAN
та плевать на спринт. Решалово завтра
Завтра может быть скучновато, спринт реально повеселил в этот раз
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grag68
Ещё подумал, почему он не обогнал редбуллы)) скорее всего финишировал бы вторым. Не везучий какой то, норрис
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Lestyv
Что такое не везет и как с этим бороться.
Обидно очень, и уже не в первый раз за сезон не по своей вине после хорошей квалы откатывается. Может завтра карма вернет должок?
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1CEMAN
Ответ Minuvert
Завтра может быть скучновато, спринт реально повеселил в этот раз
В плане результата имелось в виду. Да, спринт получился боевой, дождь подсобил
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Minuvert
Ответ 1CEMAN
В плане результата имелось в виду. Да, спринт получился боевой, дождь подсобил
Ну многие довольны результатом. Халк хорошие очки набрал, Сайнс счастлив, что хоть где-то третий, Стролл радуется, что обошёл Алонсо, сам Алонсо оторвался от Хэма в КК. Очков может и мало разыгрывалось, но все они важны
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