Ландо Норрис: «Я потерял все из-за антипробуксовочной системы»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему откатился на старте спринта.

Ландо начал субботний заезд на Гран-при Австрии третьим и потерял несколько позиций в одном повороте на первом круге.

«У меня включилась антипробуксовочная система в третьем повороте, и это стоило мне всего. Не знаю, почему это произошло. Думаю, я нормально проезжал третий поворот. Да, было близко [к болидам « »], но включилась антипробуксовочная система, и я потерял все», – произнес британец после финиша.

Ландо подтвердил, что потери не связаны с попыткой избежать столкновения с пилотами «Ред Булл»:

«Нет-нет. Я фактически оказался на нейтральной передаче».

На подсыхающей трассе Норрис решил не переходить на «слики» и завершил спринт девятым.

«Трудное решение. Ребята смогли меня обогнать только на последнем круге. Тяжело было предугадать. Я доволен этим решением. Мы потеряли одну-две позиции, но на самом деле упустили все в третьем повороте», – прокомментировал выбор .

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