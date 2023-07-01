Карлос Сайнс: «В середине спринта я почувствовал себя более уверенно»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о появившейся уверенности по ходу дождевого спринта Гран-при Австрии, где он стал третьим.

«Сложные условия. Выглядело так, что у нас был приличный темп. Я мог держаться вблизи Чеко [Переса], но «Ред Булл» были сегодня слишком быстры для нас.

Думаю, они, возможно, были слегка быстрее, но в середине гонки был момент, когда я почувствовал себя более уверенно. У меня был небольшой износ, и я не мог держаться за Пересом в грязном воздухе», – сказал Сайнс.

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2 комментария

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Jurgen Klinsmann
зрелищная гонка была, жаль закончилась быстро.
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Бехруз Каримов
конечно когда за тобой Строл это как бонусы.
Барселоне было также
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