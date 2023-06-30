Тото Вольфф: «Ожидали, что будем бороться за второе или третье место, а мы отстали»

Руководитель « » подвел итоги квалификации Гран-при Австрии.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и одиннадцатое место соответственно.

«В целом это не впечатляет. Мы приехали с ожиданиями, что будем бороться за вторую или третью позицию – с «Феррари» и «Астон Мартин», а мы отстали. Но гонка только в воскресенье, так что посмотрим.

Как видите, отрывы не такие большие. Речь идет о разнице в 0,2 секунды – и это важно. Мы привезем кое-что в Сильверстоун, и, надеюсь, это будет так же эффективно, как новинки «Макларена» и «Феррари» сегодня», – заявил Вольфф.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й