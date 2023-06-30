Тото Вольфф: «Ожидали, что будем бороться за второе или третье место, а мы отстали»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации Гран-при Австрии.
Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и одиннадцатое место соответственно.
«В целом это не впечатляет. Мы приехали с ожиданиями, что будем бороться за вторую или третью позицию – с «Феррари» и «Астон Мартин», а мы отстали. Но гонка только в воскресенье, так что посмотрим.
Как видите, отрывы не такие большие. Речь идет о разнице в 0,2 секунды – и это важно. Мы привезем кое-что в Сильверстоун, и, надеюсь, это будет так же эффективно, как новинки «Макларена» и «Феррари» сегодня», – заявил Вольфф.
Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
1 комментарий