Карлос Сайнс рассчитывает на двойной подиум «Феррари»: «Сильная квалификация, ближе к Ферстаппену, чем ожидалось»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рад, что стал третьим в квалификации к Гран-при Австрии.

Сайнс уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппен и своему напарнику Шарлю Леклеру. Шарль проиграл Максу менее половины десятой секунды, Карлос – менее двух десятых.

«Было здорово – думаю, это сильная квалификация для команды, и, безусловно, чувствуется прогресс. Ближе к Максу, чем ожидалось, так что в целом мы можем быть довольны.

Впереди длинный уик-энд, и сегодня мы как минимум обеспечили себе хорошие позиции на воскресенье. Постараемся завоевать подиум двумя машинами.

Завтра новый день, прогноз погоды другой, условия на треке будут отличаться. Так что расклады могут оказаться совсем другими – нельзя расслабляться.

Конечно, мы не можем улучшить болиды из-за условий закрытого парка, но изучим мельчайшие детали, чтобы понять, где можно прибавить», – сообщил испанец.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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2 комментария

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Alesha_451
Ответ Minuvert
С учетом того, что Карлос в гонке свои позиции сдает, двойной подиум будет огромной удачей
Просто подиум будет удачей, скорее всего. В гоночном темпе Мерсы и Астоны снова могут надавать по щщам, особенно стрелы. Льюис летал на хардах на тренировке
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