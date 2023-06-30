Карлос Сайнс рассчитывает на двойной подиум «Феррари»: «Сильная квалификация, ближе к Ферстаппену, чем ожидалось»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рад, что стал третьим в квалификации к Гран-при Австрии.

Сайнс уступил лишь пилоту « » и своему напарнику Шарлю Леклеру. Шарль проиграл Максу менее половины десятой секунды, – менее двух десятых.

«Было здорово – думаю, это сильная квалификация для команды, и, безусловно, чувствуется прогресс. Ближе к Максу, чем ожидалось, так что в целом мы можем быть довольны.

Впереди длинный уик-энд, и сегодня мы как минимум обеспечили себе хорошие позиции на воскресенье. Постараемся завоевать подиум двумя машинами.

Завтра новый день, прогноз погоды другой, условия на треке будут отличаться. Так что расклады могут оказаться совсем другими – нельзя расслабляться.

Конечно, мы не можем улучшить болиды из-за условий закрытого парка, но изучим мельчайшие детали, чтобы понять, где можно прибавить», – сообщил испанец.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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