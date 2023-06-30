Льюис Хэмилтон: «Приветствую мирные протесты в «Ф-1», но нельзя подвергать себя опасности»
Льюис Хэмилтон рассказал, как относится к протестам на «Формуле-1».
Пилот «Мерседеса» сообщил, что поддерживает подобные движения, если в процессе не подвергаются опасности сами протестующие, другие зрители или участники соревнований. На прошлогоднем Гран-при Великобритании экоактивисты сели на трассу во время первого круга – им посчастливилось, что гонку сразу же остановили из-за большой аварии.
«Я приветствую протестующих, активистов. Они всегда продвигают позитивные перемены.
[Но] мы ни в коем случае не хотим, чтобы люди сидели на трассе и подвергали себя опасности. Если протесты организованы правильно, они провоцируют перемены. А нам нужны перемены. Мы должны больше заниматься экологическими вопросами, быть более инклюзивными. Есть так много аспектов, где можно сделать больше.
Надеюсь, мы не увидим повторения прошлогоднего сценария. Но, повторюсь, я всегда поддерживаю мирные протесты», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
Перед Гран-при Австрии Льюис также поделился мнением о том, что происходило в Шпильберге год назад, когда болельщики подвергались оскорблениям со стороны агрессивно настроенной части публики:
«Это прекрасное место, и, конечно, печально, что такое случилось в прошлом сезоне. Я знаю, что «Формула-1» предприняла меры, чтобы ситуация изменилась, но, думаю, еще есть над чем работать. Надеюсь, прошлогодний этап стал исключением. Скрещу пальцы».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, болельщики которого традиционно доминируют на «Ред Булл Ринге», также высказался о проблеме:
«Фанатам не стоит слишком напиваться, нужно просто смотреть гонку, получать удовольствие».
В «Ф-1» на трассу прорвались эко-активисты – с сидячей забастовкой против нефти. Болиды пролетали рядом, акцию не поняли даже Феттель и Хэмилтон
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