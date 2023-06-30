Льюис Хэмилтон: «Приветствую мирные протесты в «Ф-1», но нельзя подвергать себя опасности»

Льюис Хэмилтон рассказал, как относится к протестам на «Формуле-1».

Пилот « » сообщил, что поддерживает подобные движения, если в процессе не подвергаются опасности сами протестующие, другие зрители или участники соревнований. На прошлогоднем экоактивисты сели на трассу во время первого круга – им посчастливилось, что гонку сразу же остановили из-за большой аварии.

«Я приветствую протестующих, активистов. Они всегда продвигают позитивные перемены.

[Но] мы ни в коем случае не хотим, чтобы люди сидели на трассе и подвергали себя опасности. Если протесты организованы правильно, они провоцируют перемены. А нам нужны перемены. Мы должны больше заниматься экологическими вопросами, быть более инклюзивными. Есть так много аспектов, где можно сделать больше.

Надеюсь, мы не увидим повторения прошлогоднего сценария. Но, повторюсь, я всегда поддерживаю мирные протесты», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Перед Гран-при Австрии Льюис также поделился мнением о том, что происходило в Шпильберге год назад, когда болельщики подвергались оскорблениям со стороны агрессивно настроенной части публики:

«Это прекрасное место, и, конечно, печально, что такое случилось в прошлом сезоне. Я знаю, что « » предприняла меры, чтобы ситуация изменилась, но, думаю, еще есть над чем работать. Надеюсь, прошлогодний этап стал исключением. Скрещу пальцы».

Пилот «Ред Булл» , болельщики которого традиционно доминируют на «Ред Булл Ринге», также высказался о проблеме:

«Фанатам не стоит слишком напиваться, нужно просто смотреть гонку, получать удовольствие».

В «Ф-1» на трассу прорвались эко-активисты – с сидячей забастовкой против нефти. Болиды пролетали рядом, акцию не поняли даже Феттель и Хэмилтон

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