Кристиан Хорнер: «Быть лучшими друзьями с Вольффом непорядочно – мы соперники»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему не дружит с Тото Вольффом.

Хорнер не раз едко высказывался об исполнительном директоре и совладельце « », Тото отвечал Кристиану взаимностью.

«Я испытываю огромное уважение к Тото за все его достижения. Но мы соперники. Я никогда не верил, что можно быть лучшими друзьями с соперником. Считаю, это непорядочно.

Мне бы хотелось, чтобы все в нашей команде воспринимали как конкурентов всех, с кем мы боремся – мы должны быть едиными», – сообщил Хорнер в документальном фильме Secrets of Success от Sky Sports.

Кристиан Хорнер: «8-летнее доминирование «Ред Булл» маловероятно. Могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Вольффу»

Тото Вольфф: «Сожалею, что назвал Хорнера пустозвоном, который часто болтает перед камерой»