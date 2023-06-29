Кристиан Хорнер: «Быть лучшими друзьями с Вольффом непорядочно – мы соперники»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему не дружит с Тото Вольффом.

Хорнер не раз едко высказывался об исполнительном директоре и совладельце «Мерседеса», Тото отвечал Кристиану взаимностью.

«Я испытываю огромное уважение к Тото за все его достижения. Но мы соперники. Я никогда не верил, что можно быть лучшими друзьями с соперником. Считаю, это непорядочно.

Мне бы хотелось, чтобы все в нашей команде воспринимали как конкурентов всех, с кем мы боремся – мы должны быть едиными», – сообщил Хорнер в документальном фильме Secrets of Success от Sky Sports.

Кристиан Хорнер: «8-летнее доминирование «Ред Булл» маловероятно. Могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Вольффу»

Тото Вольфф: «Сожалею, что назвал Хорнера пустозвоном, который часто болтает перед камерой»

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