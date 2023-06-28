Гюнтер Штайнер: «Стремимся найти причину столь сильного расхождения между квалификационным и гоночным темпом «Хааса»

Руководитель « » в преддверии рассказал, что команда собирается в большей степени заниматься тестами – чтобы определить причины столь большого расхождения между квалификационным и гоночным темпом.

В этом году пилоты «Хааса» уже неоднократно демонстрировали отличные выступления в квалификациях – в Майами Кевин Магнуссен показал пятое время, а в Монреале Кевин Магнуссен (до штрафа) стал вторым.

Однако в гонках «Хаасу» раз за разом не хватает темпа, чтобы соперничать с конкурентами и финишировать в топ-10.

«Мы изучаем ситуацию с отличными выступлениями в квалификации и не очень хорошие выступления в гонках, которые видим в последнее время. В следующих гонках мы постараемся найти более оптимальный вариант, чтобы машине хватало темпа и в квалификации, и в гонке – найти компромиссный вариант.

Мы правда много работаем в стремлении найти причину такого сильного расхождения в очень высокой скорости машины в квалификации и не очень высокого гоночного темпа. У нас есть несколько зацепок, и меры для изменения ситуации наверняка повлияют на конструкцию болида. Очевидно, что при проектировании болида следующего года мы должны избавиться от данной склонности. Так что даже в ближайшей гонке мы отчасти подходим как к тестовой сессии», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» залетают только покупатели особых тестов. Отец бил Макса Ферстаппена чемоданами за результаты на таких