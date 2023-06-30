Гран-при Австрии-2023. Практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Ред Булл Ринг, Шпильберг
30 июня 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.05,742 (30 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,241 (32)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,270 (33)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509 (34)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,520 (32)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,598 (29)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,755 (27)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,914 (31)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,954 (28)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,038 (33)
11. Алекс Албон («Уильямс») +1,052 (23)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,067 (36)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,104 (30)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,105 (33)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,243 (34)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,275 (36)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,276 (25)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,460 (30)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,545 (28)
20. Ландо Норрис («Макларен») +1,626 (20)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Если покажут результат и на этой трассе, то это уже будет означать, что новинки реально работают. Но все эти прямые, да еще и в гору, явно не сулят ничего хорошего.