Гран-при Австрии-2023. Практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Ред Булл Ринг, Шпильберг
30 июня 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.05,742 (30 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,241 (32)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,270 (33)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509 (34)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,520 (32)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,598 (29)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,755 (27)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,914 (31)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,954 (28)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,038 (33)
11. Алекс Албон («Уильямс») +1,052 (23)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,067 (36)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,104 (30)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,105 (33)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,243 (34)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,275 (36)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,276 (25)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,460 (30)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,545 (28)
20. Ландо Норрис («Макларен») +1,626 (20)
 

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9 комментариев

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Иван Ерёмин
Когда вы уже научитесь в скобках указывать тип покрышек, чтобы люди нормально формировали в голове расклад?
+10
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Grigori86
Ответ Grigpar
Судя по всему, как и ожидалось, Астонам Будет тяжело тут. Если покажут результат и на этой трассе, то это уже будет означать, что новинки реально работают. Но все эти прямые, да еще и в гору, явно не сулят ничего хорошего.
Время Алонсо вообще не показательно
+3
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+3
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Судя по всему, как и ожидалось, Астонам Будет тяжело тут. Если покажут результат и на этой трассе, то это уже будет означать, что новинки реально работают. Но все эти прямые, да еще и в гору, явно не сулят ничего хорошего.
1 практика ни о чем не говорит. Стролл вон 6, Алонсо быстрее его на несколько десятых.
+3
0
+3
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Иван Ерёмин
Ответ swerh
Кхэм, Норрис, похоже дважды стал жертвой за последние дни. Сначала ограбления во время отдыха в Испании, а теперь аэродинамического пакета обновлений Макларена...
Сомневаюсь, он просто откатывал в гоночном режиме довольно долго и с блашкой на лучший круг вообще не появлялся и не катал на софте, в квале я более чем уверен, что он пройдёт в 3-ий сегмент
+3
0
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Ева без Адама
Макс и на медиуме быстрее всех). Чеко опять в полсекунде болтается
+2
-1
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Grigpar
Судя по всему, как и ожидалось, Астонам Будет тяжело тут.
Если покажут результат и на этой трассе, то это уже будет означать, что новинки реально работают. Но все эти прямые, да еще и в гору, явно не сулят ничего хорошего.
+2
-1
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Эльдар Батыр
Феррари и Рассел всю практику не катали
0
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swerh
Кхэм, Норрис, похоже дважды стал жертвой за последние дни. Сначала ограбления во время отдыха в Испании, а теперь аэродинамического пакета обновлений Макларена...
0
0
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
на Люськиной тачке Рассел был бы вторым легко...
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