Карлос Сайнс: «Как мне кажется, «Феррари» всегда критикуют в периоды отсутствия побед»

Пилот «Феррари» поделился мнением о давлении и критике в отношении команды со стороны экспертов и болельщиков.

Испанец считает, что при должном подходе «Феррари» удастся исправить ситуацию, сложившуюся в данный момент.

«Во второй половине сезона-2022 у нас была машина, с которой мы могли бороться за поул, но в гонках нам всегда немного не хватало скорости в сравнении с «Ред Булл». Порой казалось, что это было связано со стратегией, но на самом деле нам зачастую просто не хватало гоночного темпа.

При этом в оценке возможностей той машины мы имеем классическую историю о том, что для кого-то стакан наполовину полон, а для кого-то наполовину пуст. У нас было быстрое шасси, но нам также нужно было сделать наш болид быстрым на дистанции гонки.

И сейчас мы должны признать, что в этом сезоне «Феррари» пока не выиграла ни одной гонки. Хотя в каждый уик-энд мы стараемся делать все возможное, используем все доступные данные на каждой трассе. Мы делаем все возможное, чтобы разобраться в проблеме.

Иногда машина дает нам надежду – например, как было в Австралии, а иногда бывали моменты, когда мне самому казалось, будто мы внезапно сделали два шага назад.

Как мне кажется, «Феррари» всегда критикуют в периоды отсутствия побед. Это «Феррари», этот момент мне тысячу раз объясняли еще до того, как я перешел в команду. Тут все дело в страсти по отношению к «Феррари» со стороны болельщиков и в Италии, и по всему миру, и привязанность к «Феррари» также создает у людей желание видеть победы, стремление достичь их. Именно поэтому победы в составе « » так приятны», – рассказал Сайнс.

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