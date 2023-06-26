Стефано Доменикали: «Ф-1» намерена повысить шум двигателей в 2026 году»

Стефано Доменикали сообщил, что звук моторов «Формулы-1» станет громче в 2026 году.

«Мы намерены повысить [шум] двигателя при новом регламенте, потому что он порождает эмоции. Это желание фанатов и наша обязанность», – заявил руководитель чемпионата в интервью 3AW.

Менеджер исключил возможность перехода «Ф-1» на электромоторы:

«Нет, очень четкое нет. Нам нужен другой звук. Это музыка для моих ушей.

Да, у нас были 12 цилиндров – звук другой частоты, очень громкий. Потом десять, восемь, шесть – и дальнейшего снижения не будет. Просто ситуация новая. Конечно, нам необходим гибрид, и гибридные двигатели останутся в будущем».

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