Кристиан Хорнер: «Гонки электромобилей – как концерт без звука, «Формула E» просто не работает»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Формула E Экология Авто

Кристиан Хорнер высказался о возможной электрификации «Формулы-1».

Руководитель «Ред Булл» уверен, что чемпионат должен сохранить двигатели внутреннего сгорания в обозримом будущем.

«Гонки электромобилей просто неинтересные. Это как пойти на поп- или рок-концерт без звука. «Формула-1» должна быть захватывающей, но в то же время в серии обкатываются новые технологии. С 2026 года вводят полностью экологичное топливо, и, на мой взгляд, двигатели внутреннего сгорания еще живы. Если моторы CO2-нейтральные, они еще могут сыграть свою роль.

Я считаю, что звук – это часть энергии чемпионата. Каждого, кто приезжает на гонку «Формулы-1», поражает скорость и энергия машин, а также тот факт, что человек способен пилотировать такие невероятные ракеты. И шум играет свою роль, это часть эмоций, часть ДНК «Ф-1».

Моторы V6 гораздо тише, чем старые V10, V12 или даже V8. Ты привыкаешь к изменению звука, но если звука совсем нет… На мой взгляд, «Формула E» просто не работает, там просто нет тех эмоций, что есть в «Формуле-1», – заявил Хорнер.

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4 комментария

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Великий Алонсо
Формула 1 тоже уже не торт. Звук как у пылесоса, габариты как у Белаза, ДРС этот стремный с искусственными обгонами. Фернандо Алонсо - единственное, что радует в этой зумерской Формуле 1.
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Sauronius
Ответ Великий Алонсо
Формула 1 тоже уже не торт. Звук как у пылесоса, габариты как у Белаза, ДРС этот стремный с искусственными обгонами. Фернандо Алонсо - единственное, что радует в этой зумерской Формуле 1.
Если бы Ф1 была торт, то Фернандо был бы вишенкой на торте, а так как Ф1 не торт, то Фернандо превращается... Ну, сами додумайте))
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Heroyko
Ответ Sauronius
Если бы Ф1 была торт, то Фернандо был бы вишенкой на торте, а так как Ф1 не торт, то Фернандо превращается... Ну, сами додумайте))
Всё ещё вишенка, но уже без торта
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