Кристиан Хорнер: «Гонки электромобилей – как концерт без звука, «Формула E» просто не работает»

Кристиан Хорнер высказался о возможной электрификации «Формулы-1».

Руководитель «Ред Булл» уверен, что чемпионат должен сохранить двигатели внутреннего сгорания в обозримом будущем.

«Гонки электромобилей просто неинтересные. Это как пойти на поп- или рок-концерт без звука. « » должна быть захватывающей, но в то же время в серии обкатываются новые технологии. С 2026 года вводят полностью экологичное топливо, и, на мой взгляд, двигатели внутреннего сгорания еще живы. Если моторы CO 2 -нейтральные, они еще могут сыграть свою роль.

Я считаю, что звук – это часть энергии чемпионата. Каждого, кто приезжает на гонку «Формулы-1», поражает скорость и энергия машин, а также тот факт, что человек способен пилотировать такие невероятные ракеты. И шум играет свою роль, это часть эмоций, часть ДНК «Ф-1».

Моторы V6 гораздо тише, чем старые V10, V12 или даже V8. Ты привыкаешь к изменению звука, но если звука совсем нет… На мой взгляд, « » просто не работает, там просто нет тех эмоций, что есть в «Формуле-1», – заявил .

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