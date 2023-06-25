Фернандо Алонсо: «Спринт-формат уик-энда в Австрии – не идеальный вариант для «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Алонсо отметил, что с учетом подготовленных обновлений команда предпочла бы обычный гоночный уик-энд с тремя практиками, а не уик-энд со спринтом, где команды ждет всего одна сессия свободных заездов.

«Думаю, что спринт-формат уик-энда в Австрии будет для нас совсем не идеальным вариантом. Нам нужно больше времени на свободных заездах, чтобы поработать с обновленной версией болида. Нам по-прежнему нужно лучше понять, как работает обновленная машина, оптимизировать конфигурацию. А в Австрии, с учетом спринта, у нас будет всего одна сессия свободных заездов, чтобы заняться этим. Но ничего не поделаешь.

Нас ждет хорошая трасса – возможно, она лучше подойдет нашей машине. Потому что у трека в Монреале, скажем так, довольно странная конфигурация. Возможно, с ее длинными прямыми и короткими поворотами она лучше подошла «Феррари». Так что может быть, в Австрии мы будем немного быстрее», – рассказал Алонсо.

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