Кристиан Хорнер: «Мы должны поддержать Переса в этот трудный период и тогда он, я уверен, обязательно вернется»

Руководитель «Ред Булл» высказался о неудачных выступлениях на последних Гран-при.

На всех трех последних этапах сезона Пересу не удавалось пробиться в третий сегмент квалификации, что потом негативно сказывалось на его выступлениях в гонках.

«Ему просто нужно провести хороший уик-энд, чтобы укрепить уверенность в себе. У Серхио было три трудных гоночных уик-энда и три трудных субботы, после которых в воскресенье он оказывался в положении догоняющего. Но всего месяц или два назад мы видели, на что Чеко способен на самом деле. Так что ему просто нужно сильно провести гоночный уик-энд, чтобы вернуть уверенность. И тогда, я уверен, мы увидим прежнего Чеко.

Не думаю, что в Канаде с машиной было что-то не так. Чеко, как и другие гонщики, столкнулся с проблемами с прогревом шин. В то время как Макс всегда был в этом очень хорош, это умение всегда его отличало.

Несмотря на неудачи, Чеко сейчас второй в чемпионате. Он единственный, кто в этом сезоне выигрывал гонки кроме . Мы должны поддержать Чеко в этот трудный период и тогда он, я уверен, обязательно вернется», – рассказал Хорнер.

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