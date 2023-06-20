MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд

примет участие в . Этап состоится с 23 по 25 июня.

Шестикратный чемпион MotoGP снялся перед воскресной гонкой в Германии после пяти падений за уик-энд и перелома пальца. « » сообщила, что в Ассене в паре с Марком выступит Икер Лекуона.

Напарник Маркеса Хоан Мир, пропустивший этап на «Заксенринге», продолжит восстановление.

Пилот сателлитной «Хонды» , не выступавший на Гран-при Германии после перелома ноги, также не приедет в Ассен, его в составе «ЛЧР» должен заменить .

MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл 0,064 секунды у Баньяи, Зарко – 3-й

В мотогонках новый рекорд скорости – 366 км/ч! Нынешняя MotoGP – быстрейшая в истории, среди райдеров эпидемия переломов