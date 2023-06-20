MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Нидерландов MotoGP Гран-при Германии MotoGP ЛЧР Штефан Брадль Марк Маркес Алекс Ринс Хоан Мир Икер Лекуона Здоровье Авто

Марк Маркес примет участие в Гран-при Нидерландов. Этап состоится с 23 по 25 июня.

Шестикратный чемпион MotoGP снялся перед воскресной гонкой в Германии после пяти падений за уик-энд и перелома пальца. «Хонда» сообщила, что в Ассене в паре с Марком выступит Икер Лекуона.

Напарник Маркеса Хоан Мир, пропустивший этап на «Заксенринге», продолжит восстановление.

Пилот сателлитной «Хонды» Алекс Ринс, не выступавший на Гран-при Германии после перелома ноги, также не приедет в Ассен, его в составе «ЛЧР» должен заменить Штефан Брадль.

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