MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд
Марк Маркес примет участие в Гран-при Нидерландов. Этап состоится с 23 по 25 июня.
Шестикратный чемпион MotoGP снялся перед воскресной гонкой в Германии после пяти падений за уик-энд и перелома пальца. «Хонда» сообщила, что в Ассене в паре с Марком выступит Икер Лекуона.
Напарник Маркеса Хоан Мир, пропустивший этап на «Заксенринге», продолжит восстановление.
Пилот сателлитной «Хонды» Алекс Ринс, не выступавший на Гран-при Германии после перелома ноги, также не приедет в Ассен, его в составе «ЛЧР» должен заменить Штефан Брадль.
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