Фредерик Вассер о проблеме привлечения кадров: «Инженер может перейти на работу в «Ред Булл» из «Мерседеса» и при этом никуда не переезжать. В «Феррари» все иначе»

Руководитель «Феррари» рассказал о трудностях, с которыми команда сталкиваться при попытках приглашения инженеров и других сотрудников из команд-конкурентов.

В случае с «Феррари» трудность заключается в местоположении базы команды в Италии, в то время как подавляющее большинство команд «Ф-1» базируются в Великобритании:

«У нас ситуация не такая, как у других команд. Инженер может перейти на работу в « » из « » и при этом никуда не переезжать из своего дома, его дети останутся учиться в той же самой школе.

Если же вы хотите переехать в Италию, то тут требуется совсем другой подход. Нам приходится менять для людей обстановку, перевозить семьи и так далее».

При этом Вассер уверен, что создать сильную команду технических специалистов важнее с точки зрения достижения успеха, чем попытки переманить одного человека, пусть даже речь идет про Эдриана Ньюи:

«Я считаю, что у нас хорошая структура. Да, разумеется, мы должны усиливать команду и мы занимаемся этим. Но на самом деле громкие имена – это не главное. В современных крупных командах работает по 1000 человек, и я убежден, что ценность хорошей группы специалистов выше ценности отдельного человека».

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