Фернандо Алонсо: «Я счастлив в «Астон Мартин» – не припомню другого случая в карьере, когда я был бы настолько уверен в команде и самом проекте»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Канады, а также поделился мнением о перспективах команды.

«Думаю, это была наша самая содержательная гонка в сезоне, если говорить о гоночном темпе. Большую часть заезда мы шли на равных с «Ред Булл» и лишь изредка теряли скорость.

В какой-то момент я подумал, что наша гонка закончена и мы останемся на втором месте. Но потом я увидел, как ко мне быстро приближается Льюис. Он последний гонщик, которого ты хочешь увидеть в зеркалах заднего вида в такой ситуации, когда он так быстро приближается. Но у меня был некоторый запас в скорости. Он так никогда и не попал в диапазон открытия DRS, так что да, сегодня я как будто проехал 70 кругов в квалификации.

Не думаю, что проблемы с задними тормозами были очень серьезными. Это как раз та трасса, на которой можно чуть раньше затормозить, жертвуя входом в поворот, но потом отыграться на выходе. Мы еще перед гонкой обсуждали то, что нам может понадобиться тактика сброса скорости. Я был готов к такой ситуации и не думаю, что случившееся как-то повлияло на результат гонки.

Я счастлив в «Астон Мартин», у нас все хорошо. Не припомню другого случая в моей карьере, когда я был бы настолько уверен в своей команде и в самом проекте. И в целом мы говорим скорее о достижении целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Я не знаю, буду ли находиться за рулем в тот момент. Но в мыслях я всегда считаю, что ответ «да» – потому что, если я чувствую себя отлично и по-прежнему получаю удовольствие от гонок, зачем мне останавливаться?

В данный момент я наслаждаюсь процессом. Впереди еще много интересного. Я хотел бы выиграть гонку в этом году. Сегодня я думал, что это может быть возможным – если бы Макс допустил небольшую ошибку или если бы у них возникла заминка на пит-стопе. Но мы все-таки оказались слишком далеко, чтобы попробовать вынудить соперников ошибиться. Однако наша машина развивается в правильном направлении. И дальше возможностей будет еще больше», – рассказал Алонсо.

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2 комментария

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Дмитрий Фурсов
Ответ nightingale46
если иначе посмотреть, то кроме Рено с Флавио у него действительно нормальных проектов не было.
Мак времен первого пришествия был безоговорочным топом
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nightingale46
если иначе посмотреть, то кроме Рено с Флавио у него действительно нормальных проектов не было.
0
0
0
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