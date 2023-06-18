Тото Вольфф: «Двойной подиум «Мерседеса» – реалистичная цель на Гран-при Канады»
Тото Вольфф рассчитывает, что оба пилота «Мерседеса» финишируют в призах в Монреале.
Льюис Хэмилтон завершил квалификацию к Гран-при Канады четвертым, Джордж Расселл – пятым. Из-за штрафа пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга напарники по «Мерседесу» отыграют по одной позиции на решетке.
«Хороший результат для команды. Разрывы в пелотоне по большей части очень маленькие, и во втором сегменте выбыли Перес и Леклер. Полагаю, мы можем быть довольны тем, что прошли в третий сегмент двумя машинами.
Если рассуждать реалистично, мы нацеливаемся на подиум обоими болидами. Сделаем все возможное, чтобы сразиться за большее, но посмотрим, что получится в воскресенье», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».
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