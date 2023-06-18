Тото Вольфф: «Двойной подиум «Мерседеса» – реалистичная цель на Гран-при Канады»

Теги Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Хаас Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф рассчитывает, что оба пилота «Мерседеса» финишируют в призах в Монреале.

Льюис Хэмилтон завершил квалификацию к Гран-при Канады четвертым, Джордж Расселл – пятым. Из-за штрафа пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга напарники по «Мерседесу» отыграют по одной позиции на решетке.

«Хороший результат для команды. Разрывы в пелотоне по большей части очень маленькие, и во втором сегменте выбыли Перес и Леклер. Полагаю, мы можем быть довольны тем, что прошли в третий сегмент двумя машинами.

Если рассуждать реалистично, мы нацеливаемся на подиум обоими болидами. Сделаем все возможное, чтобы сразиться за большее, но посмотрим, что получится в воскресенье», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. «Феррари» снова провалилась

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xosrov Namazov
Чур!
Хотим Деда на подиуме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий