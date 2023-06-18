Нико Хюлькенберг: «Мокро, сухо, снова мокро – все время приходится перестраиваться. Я горжусь результатом»

Теги Гран-при Канады Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, в которой занял второе место.

«Дикая, сумасшедшая квалификация! В постоянно меняющихся условия было сложно – особенно на этой трассе.

Мокро, сухо, снова мокро – все время приходится перестраиваться. Результат немного неожиданный, но я очень рад и горжусь им. Для нас все прошло очень гладко, я рад.

В такую погоду нужно много общаться с командой. Очень много сообщений по радио в обе стороны. Сегодня мы справились хорошо, не допустили серьезных ошибок, и благодаря этому оказались на такой позиции.

Первый ряд стартовой решетки – это здорово. Посмотрим, что мы сможем сделать дальше и как долго сможем сохранить эту позицию. Гонка в сухих условиях будет совсем другой. Но я просто хочу выйти на старт, выложиться в гонке на максимуме и надеяться на хороший результат», – рассказал Хюлькенберг.

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1 комментарий

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Velirpa
weltmeister.
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