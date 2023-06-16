Герхард Бергер: «Убедить людей перейти в «Феррари» нелегко. Они уверены, что не смогут выиграть там»
Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер считает, что для побед «Феррари» нужно найти правильных людей.
«Нужно убедить людей перейти в Маранелло, а это нелегко. Они уверены, что не смогут выиграть там. Сейчас есть и другие большие команды, как «Мерседес», «Астон Мартин» и многообещающая «Ауди», которые также пытаются привлечь инженеров из «Ред Булл», – сказал Бергер.
Герхард также предположил, что недавние слухи о переговорах «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном могли быть созданы самой Скудерией.
«Порой определенные стратегические ходы могут быть использованы с целью привлечь инженеров – в данном случае из «Мерседеса». Не думаю, что пилоты – действительно проблема «Феррари», как и не были ею в 2022-м. Дело не в их пилотажных способностях. [Шарль] Леклер и [Карлос] Сайнс очень сильные гонщики».
Что происходит в гараже «Ф-1» по ночам Гран-при? Работать запрещено, машина под тентом, судьи снимают ее на камеру
Комментарии