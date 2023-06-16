Герхард Бергер: «Убедить людей перейти в «Феррари» нелегко. Они уверены, что не смогут выиграть там»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что для побед « » нужно найти правильных людей.

«Нужно убедить людей перейти в Маранелло, а это нелегко. Они уверены, что не смогут выиграть там. Сейчас есть и другие большие команды, как «Мерседес», «Астон Мартин» и многообещающая «Ауди», которые также пытаются привлечь инженеров из «Ред Булл», – сказал Бергер.

Герхард также предположил, что недавние слухи о переговорах «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном могли быть созданы самой Скудерией.

«Порой определенные стратегические ходы могут быть использованы с целью привлечь инженеров – в данном случае из «Мерседеса». Не думаю, что пилоты – действительно проблема «Феррари», как и не были ею в 2022-м. Дело не в их пилотажных способностях. [ ] Леклер и [ ] Сайнс очень сильные гонщики».

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