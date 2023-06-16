Карлос Сайнс: «У «Феррари» фундаментальная проблема, дело не только в деградации шин. Надеюсь, в Канаде новинки сработают лучше»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Гран-при США Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс рассказал, что «Феррари» страдает от фундаментальной особенности болида.

Испанский пилот прокомментировал сложности, которые стабильно возникают у Скудерии на длинных отрезках.

«Мы постоянно говорим о шинах и деградации, но, думаю, есть фундаментальная проблема с гоночным темпом, дело не только в деградации. Честно говоря, мой анализ, анализ команды говорит о том, что нам просто не хватает гоночного темпа в данный момент.

Нужно сделать так, чтобы болид бережнее обращался с покрышками, но также стал стабильнее с аэродинамической точки зрения, позволял больше пилотировать на пределе по ходу гонки. Сейчас же есть ощущение, что нужно чуть-чуть сдерживаться.

Мы каждый уик-энд пробуем что-то новое – с шинами, с подвеской, с аэродинамикой. Уверен, мы разберемся.

Все началось в конце прошлого года: мы завоевали поул в Остине, были близки к поулу на разных автодромах, но в гонках сильно уступали «Ред Булл». Может, в этом сезоне проблема усилилась», – отметил Карлос.

Гонщик также поделился мнением об обновлениях, которые не оправдали надежд на Гран-при Испании:

«Пожалуй, Барселона стала худшим местом, куда можно было привезти новую машину, гонка в любом случае стала бы для нас самой сложной в сезоне на данный момент. Наверное, результат шокировал всех, и нас в том числе. Надеюсь, детали лучше сработают здесь, в Канаде.

Даже в Барселоне мы были быстры в медленных поворотах, даже если этого не было видно из-за того, насколько плохо все было в остальных местах. У болида есть некоторые хорошие качества, которые мы пытаемся использовать. В Канаде скорее важна скорость на медленных участках, поэтому мы надеемся, что новинки тоже помогут. Мы стараемся оставаться оптимистами».

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1 комментарий

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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
про фундаментальный монументальный феноменальный мостик все знают))
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