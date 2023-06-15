Роберт Кубица: «Главное разочарование в «Ф-1» – то, что «БМВ» сдался в борьбе за титул-2008»

Роберт Кубица рассказал о самом серьезном разочаровании в «Формуле-1».

«Что прошло, то прошло, я не слишком оглядываюсь назад.

Для меня главное разочарование – то, что в 2008 году мы не попытались выиграть титул с «БМВ[- ]». Мы просто сдались. В такие моменты никогда не знаешь, появится ли еще один шанс», – поделился рассуждениями польский пилот.

выиграл -2008 и возглавил чемпионат. По итогам сезона Роберт занял четвертое место.

38-летний гонщик, выступающий в , не согласен с тем, что его карьера в «Ф-1» завершена – как минимум в качестве тестера:

«Нет, я никогда такого не говорил. Некоторые журналисты заявляли, что я объявил об окончании карьеры – так иногда работает пресса. Но есть тесты, и я не закрываю дверь.

Конечно, тесты ограничены, но впереди большое изменение регламента. Потенциально придут новые люди, новые команды – кто знает.

Я бы сказал, что шансы могут появиться. Не буду утверждать, что дверь будет открыта, но не стал бы закрывать ее на 100 процентов. Что касается гонок, с этим фактически покончено, хоть и не совсем. Если рассуждать реалистично, представить возвращение очень и очень тяжело.

Хотелось бы получить должность, на которой я смогу поспособствовать росту проекта, принимать активное участие. Какие у меня шансы? Не знаю».

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