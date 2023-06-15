Роберт Кубица: «Главное разочарование в «Ф-1» – то, что «БМВ» сдался в борьбе за титул-2008»

Теги Гран-при Канады Роберт Кубица Формула-1 БМВ-Заубер WEC Авто

Роберт Кубица рассказал о самом серьезном разочаровании в «Формуле-1».

«Что прошло, то прошло, я не слишком оглядываюсь назад.

Для меня главное разочарование – то, что в 2008 году мы не попытались выиграть титул с «БМВ[-Заубером]». Мы просто сдались. В такие моменты никогда не знаешь, появится ли еще один шанс», – поделился рассуждениями польский пилот.

Кубица выиграл Гран-при Канады-2008 и возглавил чемпионат. По итогам сезона Роберт занял четвертое место.

38-летний гонщик, выступающий в WEC, не согласен с тем, что его карьера в «Ф-1» завершена – как минимум в качестве тестера:

«Нет, я никогда такого не говорил. Некоторые журналисты заявляли, что я объявил об окончании карьеры – так иногда работает пресса. Но есть тесты, и я не закрываю дверь.

Конечно, тесты ограничены, но впереди большое изменение регламента. Потенциально придут новые люди, новые команды – кто знает.

Я бы сказал, что шансы могут появиться. Не буду утверждать, что дверь будет открыта, но не стал бы закрывать ее на 100 процентов. Что касается гонок, с этим фактически покончено, хоть и не совсем. Если рассуждать реалистично, представить возвращение очень и очень тяжело.

Хотелось бы получить должность, на которой я смогу поспособствовать росту проекта, принимать активное участие. Какие у меня шансы? Не знаю».

Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sosina Hyublya
Как бы да, переход на разработку болида 2009 сразу после победы ничего не дал. Либо у БМВ уже не было "наполеоновских" планов, и они просто оттягивали уход из Ф1, который был неизбежен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий