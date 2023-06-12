Главный гоночный инженер «Хааса»: «Хюлькенберг привнес в команду именно то, что мы и искали»

Главный гоночный инженер « » Аяо Комацу рассказал о вкладе в работу команды.

По словам Комацу, опыт и умения немца оказались именно тем, что нужно было «Хаасу».

«Нико привнес в команду именно то, что мы искали. Он предоставляет команде очень четкую и точную обратную связь, он очень спокоен и очень редко ошибается. Даже когда дела идут не лучшим образом, он сохраняет спокойствие и предоставляет команде обратную связь в режиме реального времени, благодаря чему инженеры не нервничают и могут сосредоточиться.

Когда бы он ни оказывался за рулем болида, он всегда предоставляет достаточно большое количество данных и способен рассказывать об особенностях поведения болида на привычном инженерам языке. Своей работой он действительно ускоряет процесс развития болида, помогает лучше определить направление для работы над выбором настроек, и пользу от этого получает в том числе и .

Наши гонщики учатся друг у друга и помогают сглаживать слабые стороны. Это как раз то, что нам и было нужно», – рассказал Комацу.

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