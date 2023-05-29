Джереми Кларксон угостит «Альпин» пивом после подиума Окона

Теги Гран-при Монако Формула-1 Джереми Кларксон Эстебан Окон Альпин Авто

Известный британский ведущий Джереми Кларксон купит пива команде «Альпин».

На старте Гран-при Монако Кларксон высказался в соцсетях:

«Ну же, «Альпин», я куплю всем вам по пинте, если заработаете подиум».

Гонщик французской команды Эстебан Окон финишировал третьим в Монте-Карло, а затем ответил Кларксону, отправив эмодзи «😏».

«Молодцы, «Альпин», – написал Джереми после гонки, добавив, что выполнит обещание.

Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»

1 комментарий

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voroninboris
Уровень журналистики = sports.ru
Перед ГП - это еще до практик и тем более квалификации.
Ну ладно, допустим написали "перед гран-при" вместо "перед гонкой", имея ввиду второе, еще можно понять.
Но он свой твит отправил в 16:26! Когда уже кругов 15 проехали.
Согласитесь, немного другое?
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