Джереми Кларксон угостит «Альпин» пивом после подиума Окона

Известный британский ведущий купит пива команде « ».

На старте Гран-при Монако Кларксон высказался в соцсетях:

«Ну же, «Альпин», я куплю всем вам по пинте, если заработаете подиум».

Гонщик французской команды Эстебан Окон финишировал третьим в Монте-Карло, а затем ответил Кларксону, отправив эмодзи «😏».

«Молодцы, «Альпин», – написал Джереми после гонки, добавив, что выполнит обещание.

Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»