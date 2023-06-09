Эндрю Шовлин: «В Монреале «Мерседесу» будет сложнее. Мы не думаем, что сейчас начнем наступать «Ред Булл» на пятки»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Шовлин считает, что успешное выступление «Мерседеса» на этапе в Барселоне не должно само собой подразумевать выход команды на второе место в расстановке сил в чемпионате.

«Факт в том, что обновленный болид «Мерседеса» хорошо работает на таких трассах, как в Барселоне, с большим количеством скоростных секций. Мы лучше смотрелись на скоростных трассах, а также на тех треках, где основная нагрузка и ограничение ложиться на переднюю ось. Нам удалось подобрать действительно хороший баланс машины и продемонстрировать высокую скорость.

Однако на следующей неделе нас ждет гонка в Монреале – на совсем другой по своим характеристикам трассе. Там больше медленных поворотов, много длинных прямых, где ты постоянно едешь газ в пол. И мы полагаем, что там нам будет сложнее.

Мы не думаем, что начнем сейчас наступать на пятки « ». Мы понимаем, что Гран-при Канады, скорее всего, станет более трудным испытанием в сравнении с тем, что мы смогли показать в гонке в Барселоне.

Мы скорее думаем, что это будет больше похоже на некоторые предыдущие гонки, где мы находились в одной группе с « », « », а теперь и, похоже, с «Альпин». Но это здорово – отличные гонки, отличная борьба. Будет здорово. И мы, разумеется, будем бороться за то, чтобы выжать из машины каждую потенциальную возможность прибавить.

При такой плотности в пелотоне вы легко можете оказаться как на втором месте, так и на десятом, поскольку отрыв там составляет всего пару десятых секунды», – рассказал Шовлин.

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