Марко подтвердил интерес «Ред Булл» к пилоту «Ф-3» Марти из гоночной программы Алонсо

«Ред Булл» заинтересовался 17-летним гонщиком Пепе Марти.

Марти одержал три победы в «Формуле-3» в нынешнем сезоне и занимает вторую строчку в общем зачете. Пепе входит в гоночную программу двукратного чемпиона «Формулы-1» и пилота « » .

На домашнем этапе в Испании, где Марти впервые выиграл основную гонку «Ф-3», его заметили в компании советника « » .

Марко подтвердил, что программа «Ред Булл» может подписать испанца, ответив «да» на соответствующий вопрос.

«Он очень хорош. Он выступил очень здорово.

Я давно за ним слежу, не только сейчас. Я смотрю за ним с тех пор, как он перешел в «Ф-3». Он серьезно прибавил», – добавил Гельмут.

Формула-3. Испания. Марти выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 11-й