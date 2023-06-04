Ландо Норрис о столкновении с Хэмилтоном: «Просто не повезло. Я бы все равно не заработал очки, наверное»

Теги Гран-при Испании Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Ландо Норрис Альпин Авто

Ландо Норрис проанализировал столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Гонщик «Макларена» дошел до контакта с коллегой уже на первом круге Гран-при Испании, что испортило ему всю гонку. Ландо стартовал третьим, однако авария отправила его в боксы и в конец пелотона. Норрис завершил заезд 17-м.

«Тяжелый момент. Полагаю, это скорее гоночный инцидент. В первом повороте я не видел, что Макс [Ферстаппен] выехал за пределы трассы – думаю, это был Макс – он слегка широко выехал, и пришлось скакать через поребрик во втором повороте. Это повлияло и на всех остальных, а я ехал слишком близко к Льюису, чтобы отреагировать, затормозить или сделать что-либо еще. На мой взгляд, просто не повезло.

Я не рисковал. Просто они затормозили во втором повороте, а обычно там не тормозят. Просто не повезло, вот и все.

Льюис вел себя нормально, он не сделал ничего плохого. Это не инцидент, просто не повезло, ничего более», – сообщил Норрис.

Ландо также высказался об оставшейся части заезда, предположив, что в любом случае опустился бы за пределы топ-10:

«Мы показывали темп, который ожидали, а именно плохой. Мы нацеливались, возможно, финишировать в очках, но не рассчитывали ни на что, похожее на вчерашнее.

Заработал бы я очки без столкновения? Наверное, нет. Мы медленные и были такими весь сезон. Мне нечего добавить. Машина никак не изменилась.

Вчера был особенный день. У некоторых сильных команд возникли проблемы, а более слабые выступили здорово. Просто странный день – люди допускали ошибки, чем мы и воспользовались.

В остальном же у нас нет темпа весь сезон, мы едва попадаем в очки в половине гонок. Сегодня ситуация повторилась. Мы ожидали, что будет очень трудный день. Безусловно, мы далеко не так быстры как «Альпин», «Астон» и все топ-5 или топ-6 команд. В данный момент нет смысла допускать, что мы финишируем в очках – скорости просто не хватает».

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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3 комментария

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Luca di Montezemolo
Просто мак хорошо прогревает резину, поэтому вчера и был такой результат, было понятно что в гонке будет по другому.
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1CEMAN
Щас уже мало шансов пободаться с Альпин в КК.
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swerh
Норрис все верно сказал. Изначально было понятно, что в Испании ловить особо нечего, даже после такой квалы. Трасса - аэродинамическая, со скоростными поворотами. Прям все болячки MCL60 подчеркивает.
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