Фернандо Алонсо: «У нас не было темпа. Мы были недостаточно быстры что на «софте», что на «харде»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Испании, признав, что на этапе в Барселоне команде не хватало темпа, чтобы бороться за высокие места и попадание на подиум.

«У нас не было темпа. Мы были недостаточно быстры что на «софте», что на «харде». Не думаю, что стратегия могла как-то повлиять на результат, сегодня нам просто не хватало скорости. Посмотрим, что мы сможем сделать в Канаде.

Обгон Окона? Даже не знаю. На мой взгляд все было нормально. Я обогнал Цуноду, Чжоу и Эстебана. Все три обгона были похожи.

«Мерседесы» сегодня были очень быстры. Их темп вызывает у нас беспокойство, на самом деле мы вообще не сбрасывали их со счетов в этом сезоне. Их пилоты тоже выступают очень стабильно. «Мерседес» всегда будет в числе лидеров, всегда будет очень тяжелым соперником», – рассказал Алонсо.

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2 комментария

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Совесть Черданцева
Проигрывает ли Астон гонку вооружений? Надо Канаду дождаться
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Великий Алонсо
Спасибо за радость и несколько подиумов в начале сезона, но на этом все, как я понимаю. Увы, на дистанции АМ топ-командам не соперники.
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